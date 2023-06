Déjà-vu vom Déjà-vu: Lorient holt dritten eLigue-1-Titel in Folge

Bahnt sich da eine eSport-Dynastie in Frankreich an? Der FC Lorient ist zum dritten Mal in Folge Meister der eLigue 1. Dabei hatte einer der großen Leistungsträger der Vorjahre diesmal nicht nur gefehlt - er war im Finale sogar Gegner.

Schon die dritte Meistertrophäe für die Vitrine in Lorient. eLigue 1