Déjà-vu abgewendet, aber: Der FCK macht es erneut "unnötig spannend"

Es war mal wieder Drama geboten auf dem Betzenberg. Beim Pokal-Erfolg gegen den 1. FC Köln machte es der FCK mal wieder "unnötig spannend".

Das letzte Mal, als Marlon Ritter den Man-of-the-Match-Award überreicht bekam, schied der 1. FC Kaiserslautern aus dem DFB-Pokal aus. Vergangene Saison war in der 1. Runde nach einer tapferen Leistung gegen den SC Freiburg Schluss - Ritter hatte den FCK mit einem Tor aus 50 Metern nahe ans Weiterkommen geführt.

Am Dienstagabend bekam Ritter erneut jene Trophäe überreicht, diesmal setzte sich Lautern gegen einen Bundesligisten durch - beim 3:2 musste der 1. FC Köln daran glauben. Ritter hatte wieder getroffen, jedoch nicht aus 50 Metern, sondern aus etwa 17 per direktem Freistoß zum zwischenzeitlichen 3:0. Zuvor legte Lauterns Zehner bereits die ersten beiden Treffer von Richmond Tachie und Kenny Prince Redondo auf. Sein eigenes Tor krönte seine Leistung nur noch.

"Man konnte nur noch verlieren"

Weil es derzeit jedoch nicht die Spitzendisziplin des FCK ist, komfortabel erscheinende Vorsprünge über die Zeit zu bringen, musste Ritter trotz seiner drei Scorerpunkte noch einmal zittern. Jan Thielmann und Mark Uth brachten den Effzeh in der Schlussphase nochmal heran, dem Bundesligisten sollte aber nicht das gelingen, was zuvor in der Liga Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV gelungen ist.

Gegen die Fortuna verlor der FCK mit 3:4 nach einem 3:0-Vorsprung, gegen den HSV spielte Lautern 3:3 nach zwischenzeitlichem 3:1. "Ich bin nur froh, dass uns nicht dasselbe widerfahren ist, wie in den letzten beiden Spielen. Ich konnte ein bisschen in die Köpfe meiner Spieler reinschauen. Man konnte in so einer Situation nur noch verlieren", sagte Trainer Dirk Schuster bei "Sky".

Erfolgreiches Drama

Seine Mannschaft verlor aber nicht. Warum? "Wir sind an die Leistungsgrenze gegangen und haben den Plan sehr ordentlich eingehalten", so Schuster. 70 Minuten lang habe sein FCK "taktisch sehr diszipliniert gespielt", dann machte es der FCK laut Ritter aber wieder "unnötig spannend, weil wir zu viel zugelassen haben".

Nach der Roten Karte für Kölns Florian Kainz durfte Lautern am Ende in Überzahl verteidigen und brachte den Vorsprung über die Zeit, wenn auch mit Mühe. "Für die Nerven", so Geschäftsführer Thomas Hengen, "wäre es manchmal besser, wenn mir mal einen dreckigen 1:0-Sieg nach Hause bringen würden." Der FCK kann scheinbar aber nur Drama, wie nun bewiesen auch erfolgreich.

Am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) muss es aber nicht unbedingt wieder ein Drama sein. Gegen Fürth möchte Ritter "am besten Mal zu null spielen".