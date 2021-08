Czichos: "Wir haben unmenschliche läuferische Qualität"

Die Partie in München machte es nochmal deutlich. Auch wenn der FC bei den Bayern 2:3 verlor, zeigten die Kölner erneut ein ganz anderes Gesicht als in der Vorsaison. Die komplett veränderte Spielweise basiert auch auf einer starken Physis.

Das Bild, das sich den FC-Fans in dieser Saison von ihrer Mannschaft bietet, hat rein gar nichts mehr mit dem aus der Vorsaison zu tun. Die Kölner agieren offensiv, attackieren, wenn möglich, auch beim großen FC Bayern weit vorne.

Pressing und Gegenpressing als taktische Mittel tief in der generischen Hälfte, um dort mit Ballgewinnen schnell zu Torchancen zu kommen. Aber nicht nur mit einem Pass, sondern auch mal mit einer Kombination über mehrere Stationen. Ansehnlich, mutig, attraktiv und für die leidgeplagte kölsche Fußballseele ein Genuss. Der allerdings - wie so oft bei schönen Dingen - auf harter Arbeit basiert.

Der Spielstil, den sich Trainer Steffen Baumgart wünscht, ist ein höchst aufwendiger. Und seine Spieler bringen die konditionellen Voraussetzungen dafür inzwischen zum großen Teil mit. "Es fühlt sich gut an, dass wir in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet haben und jetzt schon die ersten Früchte ernten. Dass wir eine unmenschliche Qualität im läuferischen Bereich haben. Wir sind fast 20 Kilometer mehr gelaufen als der VfB Stuttgart an diesem Spieltag. Das ist nicht so schlecht", erklärt Rafael Czichos nicht ohne Stolz, "das macht uns Mut für die nächsten Wochen. Auch wenn wir alles nicht zu hoch hängen sollten."

Besonders Letzteres betont auch Baumgart. "Man muss die Kirche im Dorf lassen. Vergleiche sind immer schwierig, deswegen würde ich sie weglassen. Wichtig ist, dass die Jungs die Wege machen und sehen, dass es auch geht", sagt der Trainer, für den es elementar ist, dass seine Spieler an seine Idee glauben, und der darauf hinweist, dass es bei den absolvierten Strecken auch noch auf das Wie ankommt: "Jetzt geht es um die richtigen Laufwege, um die Abstimmung." Doch diese sah an den ersten beiden Spieltagen grundsätzlich so schlecht nicht aus.

Die Basis für das Kölner Spiel sind in der Tat die hervorstechenden Laufwerte (119,8 Kilometer pro Spiel, kein Team in der Liga reißt mehr ab) aber in jedem Fall. Das haben die Kölner Profis bereits verinnerlicht. Also erklärt Innenverteidiger Czichos mit Blick auf das Spiel am Samstag gegen den VfL Bochum: "Wenn wieder diese Intensität auf den Platz bringen, unsere Qualität, dann haben wir schon Vorteile."