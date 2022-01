Czichos-Ersatz? Cestic wird es nicht

Mit dem Moment, in dem der 1. FC Köln den Wechsel von Rafael Czichos zu Chicago Fire bekannt gab, entbrannten die Diskussionen: Ersatz holen? Oder abwarten?

Aktuell sieht es nach Auswertung aller Aussagen danach aus, als wolle Steffen Baumgart es mit den Spielern versuchen, die da sind. Timo Hübers, Luca Kilian und Jorge Meré heißen die bekannten Kandidaten, aus diesem Innenverteidiger-Trio werden zwei für das Spiel bei der Berliner Hertha nominiert. Kein Linksfuß ist dabei, dies schreckt den Trainer offensichtlich nicht, der - wie so häufig - auch in dieser Situation eine Politik der ruhigen Hand fährt.

Melden sich jetzt die Berater?

Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler erklärte nach Czichos' Verkauf: "Wahrscheinlich werden sich viele Berater in den nächsten Tagen bei uns melden, um uns Spieler anzubieten. Aber wir sind mit der Struktur unseres Kaders zufrieden. Den Abgang von Rafael Czichos können wir intern auffangen. Das bedeutet nicht, dass wir definitiv keinen neuen Spieler holen, aber geplant ist es Stand heute nicht." Was das heißt? Bei einer ernsthafteren Verletzung wird nachgeladen, ebenso wohl bei einem Leistungseinbruch.

Der unter Markus Gisdol einige Male in der Bundesliga zum Einsatz gekommene Sava Cestic (20) wird nicht als Alternative gesehen. Kessler: "Wir haben mit Sava schon im Sommer offen gesprochen und ihm gesagt, dass es in unseren Augen gut für ihn wäre, wenn er eine Luftveränderung vornimmt. Er hat sich damals dagegen entschieden und wollte sich hier durchsetzen. Bislang ist er nur in der U 21 zum Einsatz gekommen. Wir sind immer noch davon überzeugt, dass es für Sava besser wäre, wenn er sich verändert."

Katterbach soll verliehen werden

Da scheint also ein Wechsel bevorzustehen, ebenso wie im Falle von Linksverteidiger Noah Katterbach. Das Top-Talent - zweifacher Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Spieler seines Jahrgangs - steckt seit Monaten in einem tiefen Leistungsloch. Baumgart rät ihm zu einem Wechsel, führt sein eigenes Beispiel an: "Ich habe mit 17 in der 2. Liga gespielt, danach stagnierte meine Leistung." Er wechselte zurück bis in die Verbandsliga, nahm einen zweiten Anlauf, der ihn erneut in den Profifußball führte, diesmal nachhaltig. Irgendwann gehe es "um die Karriere", führt Baumgart aus. Ein Leihgeschäft ist angedacht für den U-21-Natioinalspieler, dessen Vertrag in Köln bis 2024 läuft.

Lose Ausleihanfragen gibt es für das Duo, mehr nicht. Darüber hinaus deutet nichts darauf hin, dass Spieler wie Sebastian Andersson oder Kingsley Ehizibue den FC verlassen. Es gibt keine Anfragen, weder von einem Klub noch vom Berater. Allerdings ist noch ein knapper Monat Zeit, das Beispiel Czichos zeigt vor allen Dingen, wie schnell es gehen kann mit den Veränderungen, vor allen Dingen in finanziell anstrengenden Zeiten.

Verhindert werden soll dies bei Benno Schmitz und Florian Kainz. Deren Verträge laufen aus und sollen möglichst verlängert werden. Unsicher ist man noch in Sachen Louis Schaub. Auch dessen Vertrag endet im Sommer. Doch sollte die Leistungskurve des Edel-Technikers unter Steffen Baumgart weiter nach oben gehen - warum nicht verlängern?