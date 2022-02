9:1! Bayern-Frauen feiern Torfestival in Jena

Am Montagabend gab es im Pokal-Viertelfinale der Frauen ein ungleiches Duell: Die Frauen des FC Bayern setzten sich überdeutlich mit 9:1 in Jena durch und wurden über die komplette Spielzeit hinweg ihrer Favoritenrolle gerecht.

Der FC Bayern München war im Viertelfinale des DFB-Pokals in Jena zu Gast und stand vor dem Spiel als haushoher Favorit fest. In der Bundesliga trennen die beiden Mannschaft ganze 29 Zähler. Die Jenaer Mannschaft konnte immerhin zuletzt den ersten Sieg der Saison einfahren und hoffte, im Pokal den Bayern Paroli zu bieten. Zudem war es das Ziel, ähnlich wie im Hinspiel, lange in Schlagdistanz zu bleiben.

Die Münchnerinnen hatten aber etwas dagegen und legten direkt druckvoll wie spielbestimmend los. Nachdem Zadrazil an der Latte scheiterte (8.), erzielte Bühl früh im Spiel die hochverdiente Führung für die Gäste: Nach einer Ecke stand die Flügelspielerin richtig und vollstreckte trocken zum 1:0 (9.). Auch im Anschluss waren die Bayern weiter am Drücker und drängten Jena weit in die eigene Hälfte. Gwinns unverhoffte Vorlage, einen flachen Fernschuss, fälschte Damnjanovic schließlich unhaltbar in die Maschen ab (25.).

Damnjanovic tanzt drei Gegenspielerinnen aus

Die Bayern-Damen waren aber weit davon entfernt, einen Gang zurückzuschalten. Stattdessen wurde der Druck auf den Kasten von Schuldt immer größer, die Torfrau bewahrte den FCC mit ihren Paraden zunächst vor Schlimmerem (34., 35.). Bei Damnjanovics Traumtor hatte die Torfrau aber keine Abwehrchance: Die Stürmerin kontrollierte einen langen Ball mit der Brust, lupfte die Kugel nochmals an und vollstreckte eiskalt zum Doppelpack ins rechte Eck - auf engstem Raum gegen drei Verteidigerinnen (37.).

Direkt im Anschluss traf Bühl, die eine weitere Unaufmerksamkeit der Gastgeberinnen bestrafte und den Vorsprung weiter ausbaute (39.). Den Ehrentreffer des FCC besorgte dann Bayern-Verteidigerin Glas, die eine Flanke im eigenen Sechzehner unhaltbar abfälschte und die bis dato nicht geforderte Leitzig bezwang (40.). Jegliche Comeback-Gedanken des FCC erstickte Magull, die vor der Pause noch auf 5:1 erhöhen konnte (42.), aber im Keim.

Jena chancenlos - Bayern weiter in Torlaune

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselten die Bayern-Damen dreimal und nahmen etwas Tempo raus. Nach einer Ecke nutzte Kumagai aber eine Einladung und vollstreckte völlig freistehend aus vier Metern per Kopf (55.). Obwohl die Bayern weiter Tempo rausnahmen, sollten weitere Treffer folgen: Adam fälschte eine Flanke in die eigenen Maschen ab und baute die Führung der Bayern weiter aus (77.) - und so langsam schien die magische Marke von zehn Treffern in der Luft zu liegen.

Jena empfing die Münchnerinnen weit in der eigenen Hälfte, bekam aber nie wirklich Zugriff, wenn die Bayern-Frauen die Schlagzahl erhöhten. Die letzten beiden Treffer der Partie steuerten Asseyi (83.) und Rall bei, die der Partie mit ihrem Schlenzer in die rechte obere Ecke einen sehenswerten Endpunkt setzte (88.).

Tore und Karten 0:1 Bühl (9') 0:2 Damnjanovic (25') 0:3 Damnjanovic (37') 0:4 Bühl (39') 1:4 Glas (40', Eigentor) 1:5 Magull (42') 1:6 Kumagai (55') 1:7 Adam (77', Eigentor) 1:8 Asseyi (83') 1:9 Rall (88') Tore und Karten 0:1 Bühl (9') 0:2 Damnjanovic (25') 0:3 Damnjanovic (37') 0:4 Bühl (39') 1:4 Glas (40', Eigentor) 1:5 Magull (42') 1:6 Kumagai (55') 1:7 Adam (77', Eigentor) 1:8 Asseyi (83') 1:9 Rall (88') FC Carl Zeiss Jena Kremlitschka (59. ), Adam (76. ) CZ Jena Schuldt - Weiß, Paulsen, Kremlitschka , Woldmann - Adam , Graser , Volkmer , Fetaj , Schumacher - Birkholz CZ Jena Aufstellung Schuldt - Weiß, Paulsen, Kremlitschka , Woldmann - Adam , Graser , Volkmer , Fetaj , Schumacher - Birkholz Einwechslungen 46. Sahraoui für Schumacher

65. Mesch für Fetaj

65. Grajqevci für Birkholz

75. Gora für Graser

75. Sas für Volkmer Reservebank Wende (Tor), Görlitz Bayern Leitzig - Glas , Kumagai , Wenninger, Gwinn - Zadrazil, Beerensteyn, Magull , Dallmann , Bühl - Damnjanovic Bayern Aufstellung Leitzig - Glas , Kumagai , Wenninger, Gwinn - Zadrazil, Beerensteyn, Magull , Dallmann , Bühl - Damnjanovic Einwechslungen 46. Vilhjalmsdottir für Gwinn

46. Simon für Magull

46. Asseyi für Bühl

71. Rall für Dallmann

71. Runarsdottir für Leitzig Reservebank Viggosdottir, Schüller Spielinfo Stadion Ernst-Abbe-Sportfeld Zuschauer 500 Spielinfo Anstoß 28.02.2022, 18:30 Uhr Stadion Ernst-Abbe-Sportfeld Jena Zuschauer 500

Damit ziehen die Bayern-Damen völlig problemlos ins Halbfinale des DFB-Pokals ein und setzen zudem ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Am Sonntag um 16 Uhr gastiert die Elf von Coach Jens Scheuer in Köln, Jena empfängt hingegen um 13 Uhr den SC Sand.