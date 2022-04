Bayern dreht nach der Pause auf - Jena steht als Absteiger fest

0:6 im Bundesliga-Topspiel, 1:3 im DFB-Pokal-Halbfinale: Der FC Bayern hat nach dem Doppel-Dämpfer gegen den VfL Wolfsburg einen 4:0-Sieg in Jena gefeiert - und das Schlusslicht damit in die 2. Liga geschossen.

Die Gastgeberinnen, die gar keine Lizenz mehr für die nächste Bundesliga-Saison beantragt hatten, hielten am Freitagabend sogar lange tapfer mit und erkämpften sich ein 0:0 zur Pause. Kurz nach Wiederanpfiff bogen die Bayern aber rasch auf die Siegerstraße ein.

Ein Eigentor von Landmann (46.), ein Doppelpack von Schüller (49./66.) und ein Elfmetertreffer von Gwinn (56.) beseitigten binnen kurzer Zeit letzte Zweifel am Pflichtsieg, mit dem die Münchnerinnen zumindest vorerst wieder bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wolfsburg herangerückt sind. Der VfL, am Freitag im schmerzhaften Champions-League-Einsatz, ist erst am 4. Mai wieder in der Bundesliga gefordert.

Für Jena war es eine von vielen hohen Niederlagen in dieser Saison. Der Neuling holte an 20 Spieltagen nur fünf Punkte und kassierte 75 Gegentore. Aufstiegstrainerin Anne Pochert, die einzige Trainerin in der Bundesliga, hat ihren Abschied zum Saisonende bereits angekündigt.