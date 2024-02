Cvetkovic will Derby-Sieg: "Jetzt sind definitiv wir an der Reihe“

Rapids Nenad Cvetkovic steht nach seinem zweiten Kreuzbandriss kurz davor wieder ins Teamtraining einzusteigen. Beim Derby am Sonntag muss er also noch zusehen, ist aber überzeugt von seiner Mannschaft.

Nenad Cvetkovic arbeitet derzeit fleißig an seinem Comeback. GEPA pictures

Nenad Cvetkovic wechselte erst im Sommer zum SK Rapid und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Der 28-Jährige erarbeitete sich prompt einen Stammplatz in der Innenverteidigung der Hütteldorfer, fiel dann aber nach seinen ersten sechs Spielen mit einem Kreuzbandriss aus.

Aktuell arbeitet der Serbe an seinem Comeback. "Der derzeitige Plan ist, dass ich in zwei Wochen ins Teamtraining zurückkehre, beginnend mit leichten Pässen. Dann sollen ein paar Trainingseinheiten ohne Kontakt folgen. Abhängig davon, werden die medizinische Abteilung und ich dann entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um wieder mit voller Intensität zu trainieren", verrät der 28-Jährige im Interview bei "sky".

Aktuell laufe alles nach Plan und er fühle sich "jetzt stärker als ich es vorher war." Trotzdem ist weiterhin Geduld gefragt, auch wenn der Verteidiger zugibt: "Ich will endlich wieder auf dem Rasen stehen. Das ist das Einzige, woran ich immer denke."

Cvetkovic heiß auf Derby-Sieg

Verpassen wird der Serbe auf jeden Fall das Derby gegen die Wiener Austria am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker). Bei Heimspielen gegen den Erzrivalen im Allianz Stadion haben die Hütteldorfer aber eine erschreckende Bilanz und noch kein Spiel gewonnen. Auch Cvetkovic kennt die Bilanz mit elf Spielen ohne Sieg: "Als ich diese Statistik gehört habe, war ich ehrlicherweise wirklich überrascht. Ich habe keine Ahnung wie sie (FK Austria Wien) das geschafft haben. Ob Glück oder was auch immer. Aber jetzt sind definitiv wir an der Reihe!“

Zusätzliche Brisanz bringt die Tatsache, dass die beiden Wiener Großklubs in der Tabelle unmittelbar hintereinander auf den Plätzen sechs und sieben liegen. Drei Spiele vor der Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe trennt sie nur ein Punkt. Cvetkovic erwartet sich ein heißes Duell: "Wir wissen alle, was das Derby für uns und unsere Fans bedeutet. Und auch die Gewichtung des Derbies für den restlichen Saisonverlauf. Es wird intensiv, man kann den Druck spüren."

Auf jeden Fall dabei sein will Cvetkovic im Kampf um den Cup-Titel. Dafür muss freilich erst Halbfinalgegner und Bundesligaschreck Leoben besiegt werden. Das Ziel ist für den 28-Jährigen dennoch klar: "Es ist schon zu lange her, seit wir den letzten Titelgewinn feiern konnten. Deswegen ist es heuer der richtige Zeitpunkt, das nachzuholen.“