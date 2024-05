Cvetkovic und das Knie: "Das Finale war ein bisschen zu früh"

Nenad Cvetkovic hat sich bei Rapid eindrucksvoll zurückgemeldet, muss sich und seinem Knie nach dem verlorenen Finale aber wieder eine Pause gönnen. Sorgen brauchen sich die Fans jedoch nicht: "Das Knie ist gut".

Der SK Rapid hat im Klassiker gegen Red Bull Salzburg auf Nenad Cvetkovic verzichten müssen. Der Innenverteidiger muss nach einem hochintensiven Final-Fight im Cup gegen Sturm erstmal wieder pausieren. "Aber das Knie ist gut", gibt der Serbe in der Halbzeitpause bei "Sky" Entwarnung.

Bei der knappen Finalpleite gegen Sturm war für Cvetkovic nach rund 70 Minuten Schluss, wenige Tage später ließ er ehrlich wissen: "Das Finale war ein bisschen zu früh. Aber es war das große Ziel, im Finale spielen zu können. Es war nicht leicht, nach acht Monaten Verletzungspause so ein Spiel zu spielen."

Cvetkovic hofft auf baldigen Einsatz

Auch wenn Cvetkovic gegen Salzburg nicht mit von der Partie sein konnte, will er in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommen: "Hoffentlich schon in der nächsten Woche."

Die Mentatlität von Leo ist das was wir bei Rapid brauchen. Rapids Nenad Cvetkovic über seinen Teamkollegen Leopold Querfeld

Sorgen bereitete dem Defensivmann die Verletzung von seinem Kollegen Leopold Querfeld, der sich gegen die Cinel-Elf nach wenigen Minuten eine Fleischwunde zugezogen hatte. "Um ehrlich zu sagen, war ich richtig besorgt. Aber der Arzt hat einen guten Job gemacht." Querfeld kehrte nach sechs Minuten wieder auf den Platz zurück, was Cvetkovic beeindruckte: "Die Mentatlität von Leo ist das was wir bei Rapid brauchen."