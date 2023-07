Cvancara vor dem Sprung nach Gladbach?

Steht Borussia Mönchengladbach vor der Verpflichtung des gesuchten Mittelstürmers? Eine Spur führt zu Tomas Cvancara (22) von Sparta Prag.

In den vergangenen Monaten wurde der 22-Jährige bereits einige Male mit den Fohlen in Verbindung gebracht und zum Kandidatenkreis bei der Gladbacher Stürmersuche gezählt. Wird es jetzt ernst? Denn wie der kicker erfuhr, hat Cvancara das Trainingslager von Sparta Prag in Österreich vorzeitig verlassen. Der tschechische Meister gastiert seit vergangener Woche in Bad Kleinkirchheim. Die Abreise ist erst für den Samstag geplant.

Cvancara stellt Treffsicherheit in der vergangenen Saison unter Beweis

Cvancara passt ins Gladbacher Profil: er ist ein Stürmer mit großer Perspektive, der seine Qualität aber auch schon unter Beweis gestellt hat. Der 1,90 Meter große und 82 Kilogramm schwere Angreifer erzielte in der abgelaufenen Meisterschaftssaison zwölf Tore in 24 Einsätzen, war einer der wichtigsten Spieler beim Titelgewinn. Mit Sparta Prag feierte Cvancara die Meisterschaft - und im März auch sein Debüt in der tschechischen Nationalmannschaft. Die Premiere wurde zum Volltreffer: Gegen Polen (Endstand 3:1) erzielte Cvancara schon in der 3. Spielminute sein erstes Länderspieltor. Insgesamt kommt der schnelle und kampfstarke Stürmer auf zwei Länderspiele und sammelte im Europapokal weitere internationale Erfahrung. In 14 Europacupspielen (Europa-League-Qualifikation, Europa Conference League, Europa-Conference-League-Qualifikation) gelangen Cvancara vier Treffer.

Die Borussen müssen im Kader noch die Lücke auf der Mittelstürmerposition schließen. Top-Torschütze Marcus Thuram (13 Saisontreffer) hat sich zu Inter Mailand verabschiedet, so dass ein neuer Mann für die Spitze gefunden werden muss.

Erst am Mittwoch hatte der fünfmalige Deutsche Meister den Nachfolger des zu Bayer Leverkusen gewechselten Jonas Hofmann präsentiert. Franck Honorat (26) ist für rund acht Millionen Euro von Stade Brest verpflichtet worden.