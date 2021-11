Curry "überhaupt nicht" überrascht: Was die Warriors so stark macht

Ohne große Aufregung schleichen sich die Warriors zurück an die Spitze. Gleiches gilt für Brooklyn. Das Wichtigste vom Freitag in der NBA.

Wenn die Golden State Warriors, wie am Freitag, ein Spiel mit 41 Punkten Vorsprung gewinnen und Stephen Curry nur fünf von fünfzehn Würfen im Korb unterbringt, scheint irgendwas wieder sehr richtig zu laufen in San Francisco. Der Abo-Meister der Vorjahre hat sich nach kleinen Umbrüchen wieder gefunden und führt die Western Conference gemeinsam mit den Utah Jazz (beide 7:1) an.

"Wir haben Jungs, die Basketball verstehen und wissen, wie man spielt", lobte Curry (19 Punkte) nach dem 126:85-Sieg gegen bemitleidenswerte New Orleans Pelicans. "Es gibt immer gute Absichten bei dem, was wir zu tun versuchen, auch wenn es nicht unbedingt klappt. Wir versuchen alle, die richtigen Dinge zu tun und die Philosophie zu verstehen, wie wir Würfe kreieren müssen. Und dann natürlich defensiv, unsere Prinzipien, auf die wir uns jede Nacht verlassen müssen. Die Bilanz ist also großartig." Aber: "Es sind erst acht Spiele gespielt, die Saison ist noch lang."

Und auch das ist aus Warriors-Sicht ja gar nicht so schlecht. Mit Klay Thompson hat ein Scharfschütze das Feld noch gar nicht betreten, gleiches gilt für Top-Talent James Wiseman. Bislang hat Coach Steve Kerr die perfekte Mischung aus Routiniers (Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins) und hoffnungsvollen Talenten (Jordan Poole, Gary Payton II) gefunden.

Harden hat Probleme: Wie weit geht es ohne Freiwürfe?

Einige tausend Kilometer weiter östlich befinden sich die Brooklyn Nets in einer ganz anderen Situation. Ein Kader, in dem Kevin Durant und James Harden gemeinsam auftauchen - und Kyrie Irving ja theoretisch auch -, spielt automatisch, um sofort Meister zu werden. Und nach einem holprigen 2:3-Start in die Saison tauen die Nets scheinbar langsam auf, das 96:90 in Detroit war der vierte Sieg in Serie.

Obwohl Harden mit 13 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double in der Statistik verbuchte, tut sich "The Beard" mit den Regelumstellungen noch schwer. Harden war in den letzten Jahren förmlich darauf getrimmt, Fouls zu ziehen. Statt 20 bekommt er aktuell aber lediglich rund fünf Freiwürfe pro Spiel. Immerhin: Durant (29/10/5) befindet sich in einer Top-Verfassung.