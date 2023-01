Curry trifft von der Mittellinie - Celtics schlagen den Champion

Die Boston Celtics haben ihren Lauf verlängert - trotz eines Curry-Zirkuswurfs. Für die Phoenix Suns gab es gegen Brooklyn mal wieder Grund zum Feiern. Die NBA am Freitagmorgen.

Verlagerte den Dreier bis an die Mittellinie: Stephen Curry. NBAE via Getty Images

Titelanwärter gegen Titelverteidiger - eng war es in der Nacht zum Freitag (MEZ) im TD Garden von Boston. Die heimischen Celtics hatten so ihre Mühe mit den Golden State Warriors, gingen am Ende jedoch als 121:118-Sieger vom Court. Abermals Jayson Tatum hieß der Matchwinner für die Kelten, die ihren achten Sieg in Serie feiern durften. Der Star-Forward stellte mit 34 Punkten den NBA-Topwert an diesem Abend auf, verwandelte alle zwölf Freiwürfe, schnappte sich 19 Rebounds, verteilte sechs Assists und klaute drei Mal den Ball.

Im Duell der letztjährigen Finalisten revanchierten sich die Celtics für die Niederlage im Dezember und stockten ihr Konto auf insgesamt 34 Erfolge auf. Damit führt Boston die Liga an, während Golden State weiterhin auswärts Luft nach oben hat (5:18, insgesamt Neunter im Westen mit 22:23).

Der spektakulärste Wurf an diesem Abend gehörte freilich den Gästen. Superstar Stephen Curry holte sich beim vermeintlich letzten Angriff der Hausherren im zweiten Viertel den Ball vom Gegner - und traf dann im letzten Moment von der Mittellinie für drei Punkte.

32 Embiid-Punkte gegen Portland

Die Philadelphia 76ers verteidigten mit dem 105:95 gegen die Portland Trail Blazers ihren dritten Platz im Osten hinter den Celtics und den Milwaukee Bucks. Joel Embiid führte die Sixers mit 32 Zählern an.

Die auf Rang vier stehenden Brooklyn Nets kämpften sich ohne Kevin Durant gegen die Phoenix Suns zwar zurück in die Partie, mussten sich aber am Ende 112:117 geschlagen geben und die vierte Niederlage in Serie einstecken. Für die Suns (Mikal Bridges, 28 Punkte), die weiterhin auf Chris Paul und Devin Booker verzichten mussten, war es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen. Das Team aus Arizona ist nach starkem Saisonstart inzwischen aus den Top 10 im Westen gerutscht (22:24).

25 Jahre nach Jordan-Gastspiel: Bulls gewinnen erneut in Paris

Gut 25 Jahre nach dem Auftritt mit Legende Michael Jordan haben die Chicago Bulls bei der Rückkehr nach Paris erneut triumphiert. Im Rahmen der NBA Global Games schlug der sechsmalige Champion die Detroit Pistons in der Accor Arena mit 126:108.

Beim Duell in Bercy, unter dem Namen Palais Omnisports auch Austragungsort des zuvor einzigen Paris-Spiels der Bulls, war Zack LaVine bester Werfer des Abends. Der wurf- und sprungstarke Bulls-Guard kam vor zahlreichen Promis, darunter NBA-Ikone Magic Johnson und Formel-1-Pilot Charles Leclerc, auf 30 Punkte.

Im Oktober 1997 hatte Chicago in der französischen Metropole an der so genannten McDonald's Championship teilgenommen. Der damalige NBA-Champion schlug erst PSG Racing/Frankreich im Halbfinale und dann Olympiakos Piräus/Griechenland im Endspiel. Die Auftritte von Paris waren auch Thema in der 2020 veröffentlichten TV-Doku "The Last Dance", in der es um Jordans letzte Saison mit den Bulls ging.