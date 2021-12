Curry stellt nächsten Rekord auf - Corona-geplagte Mavericks verlieren

Nach zahlreichen Corona-Ausfällen haben die Dallas Mavericks knapp bei den Utah Jazz verloren. Stephen Curry überragte bei den Golden State Warriors erneut - und verpasste den nächsten Meilenstein denkbar knapp.

Angeführt von einem erneut überragenden Stephen Curry haben die Golden State Warriors das Topspiel gegen die Phoenix Suns gewonnen. Beim 116:107 erzielte Curry 33 Punkte und stellte damit einen persönlichen Rekord bei den sogenannten Christmas Games in der NBA auf.

Nachdem er erst in der vergangenen Woche den Dreier-Rekord in der Liga gebrochen hatte, verfehlte Curry den nächsten Meilenstein nur denkbar knapp: Nach insgesamt fünf verwandelten Distanzwürfen steht er nun bei genau 2999 Dreiern in seiner Karriere. Durch den Erfolg überholten die Warriors die Suns in der Western Conference.

Mavericks verlieren ohne Kleber und Doncic - LeBron-Gala wird nicht belohnt

Ohne den deutschen Nationalspieler Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks eine Niederlage kassiert. Ohne zahlreiche Stammspieler zeigten die Texaner zwar eine gute Leistung beim Topteam Utah Jazz. Doch am Ende stand ein 116:120. Kleber befindet sich ebenso wie Superstar Luka Doncic und fünf weitere Mavs-Profis im Corona-Protokoll.

Auch die Brooklyn Nets waren davon zuletzt stark betroffen. Nachdem drei Spiele verschoben wurden, weil die Nets zu wenige Spieler hatten, siegten sie auch ohne ihre Stars Kevin Durant und Kyrie Irving bei den kriselnden Los Angeles Lakers mit 122:115. Für die Lakers war es die fünfte Niederlage in Serie. James Harden für die Nets und Russell Westbrook für die Lakers verbuchten jeweils ein sogenanntes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien. Superstar LeBron James erzielte 39 Punkte.