Curry macht die 50 voll - MVP Jokic rastet aus

Während der amtierende Meister beim US-Präsidenten vorbeischaute, haben die Golden State Warriors um Stephen Curry einmal mehr ihre blendende Frühform unterstrichen. Nikola Jokic zeigte nicht gerade seine Schokoladenseite. Die NBA am Dienstagmorgen.

Neunter Sieg im zehnten Spiel: Die Warriors um Stephen Curry sind kaum zu stoppen. NBAE via Getty Images

50 Punkte, sieben Rebounds und zehn Vorlagen - Stephen Curry zeigte beim 127:113 der Warriors gegen die Atlanta Hawks ein weiteres Mal seine ganze Klasse und schrieb Geschichte, älter als der 33-Jährige war bei einem 50-Punkte-Double-Double niemand. Die "Dubs" gewannen zum fünften Mal in Serie und schraubten ihr Konto auf 9:1-Siege - das ist die derzeit beste Bilanz in der Liga.

Die Chicago Bulls gewannen ihr Heimspiel gegen die aufkommenden Brooklyn Nets 118:95. Der Altmeister steht nun bei sieben Siegen und drei Niederlagen, die Nets bei sieben Siegen und vier Niederlagen. Auch 38 Punkte von Superstar Kevin Durant halfen den zuletzt fünfmal nacheinander siegreichen Nets am Ende nicht. Das Schlussviertel verloren die Gäste im United Center mit 17:42. Topscorer der Bulls, die sich im Sommer auf dem Markt ordentlich verstärkt hatten, war einmal mehr Neuzugang DeMar DeRozan mit 28 Punkten. All-Star Zach LaVine überzeugte mit 24 Zählern, Center Nikola Vucevic verbuchte mit 11 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double.

"Gefährlich und dreckig": Jokic rastet aus - Lakers mit Problemen

Die ambitionierten Denver Nuggets gewannen ihr Spiel gegen die Miami Heat zwar mit 113:96 deutlich, MVP Nikola Jokic leistete sich jedoch einen vielbeachteten Fehltritt. Der Star-Center schubste Markieff Morris zweieinhalb Minuten vor Schluss mit voller Wucht zu Boden - es war der Revancheakt nach einem zuvor harten Foul gegen Jokic, der daraufhin vom Platz gestellt wurde und dem eine Sperre droht. "Das war eine gefährliche und dreckige Aktion", schimpfte Heat-Coach Erik Spoelstra.

Ohne den weiterhin verletzten Nationalspieler Maxi Kleber gewannen die Dallas Mavericks 108:92 gegen die New Orleans Pelicans und stehen ebenfalls bei sieben Saisonsiegen. Luka Doncic kam auf 25 Zähler.

Weiterhin Probleme haben die Los Angeles Lakers. Ohne den angeschlagenen LeBron James gewann der Rekordmeister erst nach Verlängerung 126:123 gegen die Charlotte Hornets. Die Lakers, für die Anthony Davis Matchwinner war (32/12), stehen bei sechs Siegen und fünf Niederlagen.

Biden ehrt die Bucks - Corona bei den Sixers

US-Präsident Joe Biden hat erstmals seit fünf Jahren wieder einen NBA-Meister im Weißen Haus geehrt. Biden gratulierte den Milwaukee Bucks um ihren Star Giannis Antetokounmpo am Montag bei einer Zeremonie im Garten des Regierungssitzes in Washington. Der aus Griechenland stammende Antetokounmpo (26) dankte Biden und erklärte, es sei eine unglaubliche Ehre, vom Präsidenten empfangen zu werden. Der Erfolg der Mannschaft sei ein Beleg dafür, dass man mit "harter Arbeit und Entbehrungen" Großartiges erreichen könne, sagte er.

Letztmals waren die Cleveland Cavaliers nach ihrem Titel 2016 beim damaligen Präsidenten Barack Obama zu Gast gewesen. Unter dessen Nachfolger Donald Trump wollte kein NBA-Champion ins Weiße Haus. Biden wurde bei der Zeremonie ein Trikot der Mannschaft mit der Aufschrift "Biden 46" überreicht. Der 78-Jährige ist der 46. Präsident der US-Geschichte.

Embiid positiv getestet

Joel Embiid von den Philadelphia 76ers ist offenbar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichteten mehrere US-Medien am Montag übereinstimmend. Demnach werde der 27 Jahre alte Power Forward, mit 21,4 Punkten und 9,4 Rebounds pro Spiel einer der Garanten für den guten Saisonstart der Sixers, seinem Team in den kommenden Partien fehlen.

Embiid droht aufgrund des Corona-Protokolls eine Zwangspause von zehn Tagen, sollte er nicht innerhalb von 24 Stunden zweimal negativ getestet werden. Laut "The Athletic" sollten die Spieler der Sixers ab dieser Woche Booster-Impfungen erhalten. Ohne Embiid und Tobias Harris (Kontaktperson) kassierten die 76ers nach sechs Siegen in Serie ihre dritte Saisonniederlage, zum zweiten Mal gegen die New York Knicks (96:103).