Curry läuft heiß - Morants 37 reichen nicht - Celtics stoppen Heat

Ein glänzend aufgelegter Steph Curry hat die Golden State Warriors zum Sieg geführt, ein glänzend aufgelegter Ja Morant zu den Verlierern gezählt. Die NBA am Dienstagmorgen.

Im Kampf um den Anschluss an die Spitze der Western Conference - dort thronen die Phoenix Suns um Chris Paul (40:9 Siege) - feierten die Warriors durch ein 122:108 über die Houston Rockets den 38. Sieg bei 13 Niederlagen. Superstar Curry zeigte einmal mehr sein Können und schloss den Abend in Texas mit 40 Punkten, fünf Rebounds und neun Assists ab. Der Point Guard verwandelte sieben Dreier und stach seinen "Splash Brother" Klay Thompson (14 Zähler, 1/8 Dreierquote) deutlich aus. Daniel Theis blieb bei den Rockets (14:36) wieder einmal auf der Bank sitzen.

Die Grizzlies (35:18) mussten dagegen trotz 37 Zählern von Ja Morant nach zuletzt drei Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen - 119:122 bei den Philadelphia 76ers, obwohl diese ohne Star-Center Joel Embiid antraten. Tyrese Maxey kam auf 33 Punkte, Tobias Harris auf 31 und Andre Drummond holte starke 23 Rebounds für die Sixers, die im Osten Platz drei einnehmen (31:19) und Boden gutmachen konnten gegenüber den zweitplatzierten Miami Heat (32:19), die ohne Jimmy Butler (Zehenverletzung), P.J. Tucker (Knie) und Kyle Lowry (persönliche Gründe) bei den Boston Celtics chancenlos waren (92:122).

Achillessehnenprobleme bei Schröder

Dennis Schröder hatte, womöglich wegen Problemen an der Achillessehne, allerdings erneut keinen guten Abend und kam auf lediglich vier Punkte, zwei Rebounds und eine Vorlage in etwas mehr als 17 Minuten Einsatzzeit. Den größten Anteil am Sieg hatten Jaylen Brown mit 29 Punkten und Jayson Tatum mit 20 Zählern.

Eine Niederlage kassierte derweil Isaiah Hartenstein (6 Punkte) mit den Los Angeles Clippers (26:27) bei den Indiana Pacers (116:122). Die Siegesserie der Atlanta Hawks (24:26) riss nach sieben erfolgreichen Spielen beim 100:106 zu Hause gegen die Toronto Raptors (25:23), für die Gary Trent Jr. auf 31 Punkte kam.