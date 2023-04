Curry dreht auf: Warriors gleichen gegen die Kings aus

Der Deutsche Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks dicht vor dem Einzug in die zweite Play-off-Runde der NBA. Die Warriors demonstrierten dagegen bekannte Heimstärke und glichen die Serie gegen die Kings aus.

Die Knicks gewannen am Sonntag daheim 102:93 gegen die Cleveland Cavaliers und führen in der Serie nun mit 3:1-Siegen. Damit benötigt das Team aus New York nur noch einen weiteren Erfolg zum Weiterkommen unter die besten acht Mannschaften der diesjährigen Play-offs.

Jalen Brunson war im Madion Square Garden mit 29 Punkten bester Werfer für die Gastgeber, RJ Barrett steuerte 26 Zähler zum Erfolg bei. Hartenstein kam in gut 20 Minuten Einsatzzeit zwar nur auf einen Punkt, holte aber acht Rebounds, blockte zwei Würfe, gab zwei Vorlagen und verbuchte zwei Ballgewinne.

Das fünfte Spiel der Serie findet in der Nacht zum Donnerstag in Cleveland statt.

Barnes vergibt den Sieg

Ausgeglichener geht es dagegen bei den Warriors und Kings zu, denn auch die Dubs haben beide Heimspiele gewonnen, weswegen die Serie nun ausgeglichen ist. Die Partie am Sonntagabend war hochklassig, schnell und extrem spannend. Am Ende siegte Golden State mit 126:125. Dabei hatte Ex-Warrior Harrison Barnes den Sieg in der Hand, er setzte seinen Dreier kurz vor dem Ende aber nur auf den Ring.

Angeführt wurde der Meister von einem starken Steph Curry mit 32 Punkten. Aber auch Splash Brother Klay Thompson wusste mit 26 Zählern zu überzeugen. Topscorer der Partie war dagegen De'Aaron Fox von den Kings mit 38 Punkten. Doch dafür konnte er sich am Ende nichts kaufen.