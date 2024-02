Curry doch noch dabei: NBA verkündet die All-Star-Reservisten

Starten wird Steph Curry im diesjährigen All-Star-Game nicht. Der Guard der Golden State Warriors ist aber Teil der Reservisten, die die NBA nun bekanntgab.

An Luka Doncic von den Dallas Mavericks und Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) war kein Vorbeikommen für Steph Curry, der im diesjährigen All-Star-Game der NBA nicht starten wird. Die Guard-Positionen in der Starting Five der Western Conference waren damit vergeben.

Doch der vermutlich beste Schütze der bisherigen NBA-Geschichte darf seine Tasche trotzdem packen, wenn es in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar deutscher Zeit in Indianapolis zur Sache geht. Der mittlerweile 35 Jahre alte Curry ist Teil der diesjährigen All-Star-Reservisten, die am Donnerstag bekanntgegeben wurden. Für diese Nominierungen waren die 30 Head Coaches der Liga zuständig.

Für Curry ist es die insgesamt zehnte Nominierung, 2022 wurde der "Splash Brother" sogar zum All-Star-Game-MVP gewählt. Die weiteren Reservisten im Westen sind Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards (beide Minnesota Timberwolves), Devin Booker (Phoenix Suns), Paul George, Kawhi Leonard (beide Los Angeles Clippers) und Anthony Davis (Los Angeles Lakers).

Im Osten wurden Jalen Brunson, Julius Randle (beide New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) und Paolo Banchero (Orlando Magic) nominiert.

Für den Westen starten neben Doncic und Gilgeous-Alexander außerdem Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kevin Durant (Phoenix Suns) und LeBron James (Los Angeles Lakers), der zum 20. Mal beim All-Star-Game mitwirkt - Rekord. Die Ost-Starter sind Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo (beide Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) und Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

James und Antetokounmpo führen ihre Mannschaften, weil sie die meisten Stimmen bekommen haben, als Kapitäne auf den Court.