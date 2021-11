Curry auf MVP-Kurs: Golden States Ausrufezeichen in Brooklyn

Die Golden State Warriors haben das Topspiel bei den Brooklyn Nets klar für sich entschieden. Ein Überblick.

Das vermeintliche Top-Team des Ostens gegen das derzeit beste Team des Westens. Am Dienstagabend (Ortszeit) trafen im Barclays-Center in Brooklyn zwei Schwergewichte aufeinander - mit dem klaren Sieger aus San Francisco. Die Golden State Warriors setzten sich nach einer noch ausgeglichenen ersten Hälfte am Ende mit 117:99 bei den Nets durch.

Auch die Begegnung zwischen Stephen Curry und Kevin Durant, einst Teamkollegen und jetzt MVP-Favoriten, fand einen klaren Sieger. Durant brachte nur sechs von 19 Würfen für 19 Punkte im Korb unter, Curry dagegen avancierte mit 37 Zählern mal wieder zum Mann des Abends. Der zweimalige MVP versenkte alleine neun von 14 Dreiern.

Golden State steht nun bei einer 12:2-Bilanz weiterhin an der Spitze der Western Conference, Brooklyn musste nach drei Siegen in Folge die fünfte Saisonniederlage (Bilanz 10:5) hinnehmen.

76ers rutschen immer weiter ab - PG als MVP-Kandidat?

Für die Philadelphia 76ers setzte es gleich die fünfte Pleite in Folge - und was für eine. Der Mitfavorit auf die Krone im Osten kassierte ohne den weiterhin an Corona erkrankten Superstar Joel Embiid ein krachendes 85:120 bei den Utah Jazz. Nach einem 6:0-Lauf rutschen die Sixers nun immer weiter ab.

Leise mitreden um den MVP-Titel darf übrigens auch Paul George. Der 31-Jährige führte seine Clippers mit 34 Zählern zum achten Sieg aus den letzten zehn Spielen. Beim 106:92 gegen die San Antonio Spurs durfte sich auch der Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein zeigen, er versenkte alle drei Würfe für insgesamt sieben Zähler.