Cunningham erinnert an Doncic - Löst Wagner Schrempf ab?

In der Nacht auf Freitag (MESZ) wird Franz Wagner seinem Bruder Moritz in die NBA folgen - doch an welcher Position wird das deutsche Talent gepickt?

Das Rennen an der Spitze machen andere. Der vielseitige Flügelspieler Cade Cunningham (Oklahoma State) gilt als heißer Kandidat auf den "First Overall Pick", der 2021 den Detroit Pistons zusteht. Ihm werden etwa aufgrund einer schon jetzt hohen Spielintelligenz Parallelen zu Superstar Luka Doncic nachgesagt.

Dahinter dürften mit Jalen Green, Evan Mobley oder Jalen Suggs andere US-amerikanische Top-Talente gezogen werden. Viel weiter muss man auf dieser Liste allerdings nicht lesen, um auf einen deutschen Namen zu stoßen: Franz Wagner (Michigan), dessen Bruder Moritz bereits bei den Orlando Magic in der NBA spielt.

Geht es zum Bruder?

An siebter Stelle zu den Golden State Warriors, an neunter zu den Sacramento Kings - oder gar an achter zu seinem Bruder nach Orlando? Das bleibt abzuwarten. Die Chancen des deutschen Talents stehen jedenfalls gut, unter den ersten Zehn gewählt zu werden.

Vielleicht kann der Forward, der auch ohne die ganz große Athletik als variabler Allrounder gilt, sogar für einen deutschen Rekord sorgen. Detlef Schrempf war bisher der Deutsche, der 1985 an Nummer acht am frühesten gezogen wurde. Deutschlands Basketballlegende Dirk Nowitzki wurde 1998 (von den Milwaukee Bucks) an neunter, Wagners Bruder Moritz wurde 2018 (von den Los Angeles Lakers) an 25. Stelle gepickt.

Der diesjährige Draft findet in der Nacht zum Freitag um 2.00 Uhr (MESZ) im Barclays Center in Brooklyn statt. Wagner gehört zu den 20 Talenten, die vor Ort dabei sein dürfen.