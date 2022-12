Cunha wechselt zu den Wolves - und stichelt gegen Simeone

So wirklich glücklich war Matheus Cunha (23) zuletzt bei Atletico nicht. Kein Wunder, dass er nach einem neuen Verein suchte. Diesen hat er nun mit den Wolverhampton Wanderers gefunden. Einen Seitenhieb gegen Diego Simeone gab es obendrein.

Matheus Cunha wird zukünftig das Trikot der Wolverhampton Wanderers tragen, das hat sein zukünftiger Trainer Julen Lopetegui bestätigt. Der 23-Jährige wird bis Sommer von Atletico Madrid ausgeliehen, der Deal soll auch eine Kaufoption beinhalten. Im neuen Jahr könnte der Brasilianer erstmals für die Engländer zum Einsatz kommen.

Der Brasilianer war bei den Rojiblancos zuletzt kaum ein Faktor. Elfmal kam er in der Liga zum Einsatz, neunmal davon wurde er nur eingewechselt. Seine fünf Einsätze in der Champions League waren alle als Joker. Kein Wunder also, dass sich der ehemalige Stürmer von RB Leipzig und Hertha BSC nach einem neuen Verein umschaute.

Diesen hat Cunha nun gefunden. Dem Verein dankte er brav via Instagram für die Zeit seit dem 25. August 2021, als er nach Spanien kam. "Atletico, ich danke euch von Herzen. Dieser Verein hat fantastische Spieler. Und es gibt Fans hier, bei denen du dich wie zu Hause fühlst", so der Offensivmann.

"Mein Herz wird immer ein Stück Atleti haben"

Nicht ganz so glücklich wie mit Mitspielern und Fans dürfte er mit Trainer Diego Simeone gewesen sein, der kaum noch auf Matheus Cunha baute. "Fußball ist wie jeder andere Job, es gibt Verantwortliche, Hierarchien und eben diejenigen, die die Entscheidungen treffen - und dann musst du auch deine treffen", sendet der Angreifer eine Spitze an den Coach, versicherte aber: "Mein Herz wird immer ein Stück Atleti haben."

Ganz zu Ende ist das Kapitel Atletico für Matheus Cunha aufgrund der Leihe zwar nicht, aber nach diesen Worten dürfte zumindest eine weitere Zusammenarbeit mit Simeone unwahrscheinlich sein.