Cuisance, Reese, Klemens: Leitl greift durch

Klare Kante: Hertha-Coach Stefan Leitl scheut bei einigen Personalien auch vor großen Namen nicht zurück - und verschafft dem Leistungsprinzip damit mehr Geltung.

Als er die Bühne betrat, bekam er eine neue Rolle. Michael Cuisance, frisch auf dem Feld, ließ sich von seinem Kollegen Paul Seguin sogleich die Kapitänsbinde am Arm befestigen. Der etatmäßige Spielführer Fabian Reese hatte den Rasen des Olympiastadions nach 64 Minuten verlassen, seine Stellvertreter Toni Leistner (Bank) und Deyovaisio Zeefuik (verletzt) waren nicht auf dem Platz. Also bekam Cuisance die Binde.

Eine ungewohnte Rolle hatte der Sonntagnachmittag auch zuvor schon für ihn bereitgehalten: Herthas Franzose, bislang unter Trainer Stefan Leitl gesetzt, aber in der Vorwoche beim 2:5-Desaster in Paderborn mit Tarnkappe unterwegs, flog gegen den 1. FC Nürnberg (2:1) aus der Startelf. Zuvor war er letztmals vor einem Jahr, am 2. März 2025 beim 0:4 in Elversberg, nur als Einwechsler zum Zug gekommen. Für ihn spielte gegen die Franken Jeremy Dudziak auf der Zehn - mit einer Leistung, die einem Bewerbungsschreiben glich, und mit einer Schnörkellosigkeit, die Cuisance häufig abgeht.

Ungewohnt früher Feierabend für Kapitän Reese

Herthas Sieg gegen Nürnberg eine Woche nach dem Debakel in Paderborn war auch ein Sieg von Leitl. Der Coach griff durch - und befeuerte mit diesem Zuwachs an Konsequenz das Leistungsprinzip innerhalb des Teams neu. Kapitän Reese, wie Cuisance in dieser Saison trotz schwankender Leistungen bislang unantastbar, wurde so früh ausgewechselt wie noch nie in der laufenden Spielzeit. Der Flügelstürmer, mit 17 Scorerpunkten gleichauf mit Karlsruhes Marvin Wanitzek Liga-Spitze, hatte etwas mehr als eine Stunde lang viel probiert, aber wenig bewirkt - und wurde folgerichtig durch Marten Winkler ersetzt.

Zukunft ungeklärt: Denkzettel für Klemens

Keine Rücksicht auf Namen und Befindlichkeiten: Leitls Bannstrahl traf auch Pascal Klemens. Herthas Eigengewächs flog gegen Nürnberg aus dem Spieltagskader. Der 21-Jährige, der fast die komplette Hinrunde wegen einer schweren Sprunggelenk-Verletzung verpasst hatte und seit seinem Comeback fünf Liga-Einsätze verzeichnete, hat seine Zukunft noch immer nicht geklärt.

Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2026 aus, bereits im Herbst 2024 lag ihm eine Hertha-Offerte zur Verlängerung vor. Klemens blockte seinerzeit ab, die Gespräche wurden von Spielerseite auf Eis gelegt. Jetzt drängt Hertha auf eine Entscheidung. "Bei Passi muss Klarheit für die Zukunft herrschen", sagte Leitl nach dem Nürnberg-Spiel. "Der Ball liegt seit über einem Jahr bei ihm. Er braucht auch für sich eine gewisse Sicherheit. Wir müssen Dinge klären, dann wird er zu seiner alten Stärke zurückkommen." Und in den Kader.