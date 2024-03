Cuc-Nachfolger gefunden: Amiri übernimmt bei der TSG Pfeddersheim

Nicht einmal eine Woche nach der Trennung von Mario Cuc hat die TSG Pfeddersheim seinen neuen Chef-Trainer vorgestellt. Nauwid Amiri übernimmt den abstiegsbedrohten Oberligisten im Sommer.

Lange hat sie nicht gedauert, die Suche nach einem neuen Trainer bei der TSG Pfeddersheim. Erst in der vergangenen Woche hatte der stark abstiegsbedrohte Oberligist, der nach drei Niederlagen zum Jahresauftakt schon 13 Punkte hinter dem in allen Fällen rettenden Ufer liegt, bekanntgegeben, dass Chef-Trainer Mario Cuc sein Amt im Sommer niederlegen wird.

Nur drei Tage später stellte der Verein am vergangenen Freitag Cucs Nachfolger vor. Nauwid Amiri, Bruder des Mainzer Bundesliga-Profis Nadiem Amiri, wird ab Sommer die Geschicke im Uwe-Becker-Stadion leiten.

Bei der Trainersuche habe der Verein in der vergangenen Woche mit mehreren potenziellen Kandidaten gesprochen, sich nach "sehr guten Gesprächen" letztlich für den "favorisierten Amiri" entschieden. Im Südwestfußball ist Amiri kein Unbekannter, schließlich spielte er für Waldhof Mannheim, den VfR Mannheim, Wormatia Worms und Arminia Ludwigshafen viele Jahre in der Regional- und Oberliga. Verletzungsbedingt musste der heute 32-Jährige seine aktive Karriere vor etwa anderthalb Jahren beenden und steht seitdem an der Seitenlinie.

Pfeddersheim blickt in die Zukunft

Dass Amiri klassenunabhängig bei der TSG unterschrieben hat, zeigt, dass sich die Verantwortlichen auf einen möglichen Abstieg in die Verbandsliga vorbereiten. Auch am Kader für die neue Spielzeit wird bereits gefeilt. Weitere vier Zugänge sollen zeitnah für den Sommer folgen, "der ein oder andere wird den Verein bis dahin verlassen".

Als Co-Trainer bringt Amiri ab sofort Frederik Tilger-Kuhn mit. Der frühere Haßlocher wird sich als ehemaliger Torhüter auch um die Betreuung der Keeper kümmern und kündigt an, dass er im Notfall selbst zwischen den Pfosten stehen kann.

In welcher Liga das neue Trainer-Duo coachen darf, liegt bis zum Sommer aber noch in der Verantwortung des scheidenden Chef-Trainers Cuc. Dieser hatte aber bereits angekündigt, alles Mögliche zu tun, um die Klasse zu halten. Nach der niederschmetternden Niederlage im Kellerduell gegen Auersmacher (1:2) steht für die TSG am kommenden Samstag das nächste Endspiel gegen den FV 07 Diefflen an.