CSM Bukarest trennt sich von Trainer

Der rumänische Top-Klub und zukünftige Verein von Alina Grijseels, CSM Bukarest, trennt sich nach dem verpassten Final4 der Champions League von seinem Cheftrainer.

CSM Bukarest hat Trainer Adrian Vasile entlassen, nachdem sich die Rumänen nicht für das Final4 der Champions League qualifizieren konnten. Im Viertelfinale scheiterten sie an Metz (Frankreich). Vasile blieb bis zum Saisonende noch Coach - so hätten es beide Parteien vereinbart, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Sein letztes Spiel war die Liga-Partie gegen SCM Craiova (36:22) am 17. Mai.

„Ich bin stolz auf die zehn Jahre, die ich bei CSM Bukarest gearbeitet habe. Hier konnte ich alle Aspekte des Trainerberufs kennenlernen und habe fantastische Erfahrungen gesammelt. Ich bin stolz auf alle Titel, die ich mit dem Verein im Laufe der Jahre gewonnen habe, ich bin stolz auf die Mitarbeiter und Spieler, mit denen ich gearbeitet habe, sowie auf die Menschen im Verein und unsere fantastischen Fans", wird Adrian Vasile auf der Vereinshomepage zitiert.

"CSM ist ein Teil meines Lebens geworden, und nun möchte ich all das Wissen, das ich in einem so starken Verein erworben habe, für ein neues Projekt im Handball nutzen. Ich freue mich auf die Zukunft und den Weg, der vor mir liegt", so Vasile.

Adrian Vasile war seit 2014 Teil des Trainerstabs von CSM Bukarest. Im Oktober 2019 wurde er zum Cheftrainer befördert. Er gewann mit seinem Team drei Mal die nationale Meisterschaft, drei Mal den rumänischen Pokal sowie ein Mal den rumänischen Supercup.

Alina Grijseels wechselt im Sommer zu CSM Bukarest