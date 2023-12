Crunch Time im Play-off-Rennen - und wer wird MVP? Jetzt "Icing the kicker" hören!

Das Play-off-Rennen in der NFL biegt in die heiße Phase ein. In Woche 17 stehen einige heiße Spitzenspiele an - und eines davon könnte das enge MVP-Rennen entscheiden.

Weil Host Kucze nach zu vielen Raclette-Pfännchen zu Weihnachten den Weg vors Mikrofon nicht gefunden hat, springt in der "Icing the kicker"-Folge zwischen den Jahren kicker-Redakteur Michael als Moderator ein. Er führt durch eine Folge voller Spitzenspiele, Play-off-Konstellationen - und einer heißen MVP-Diskussion.

Das Rennen um die Play-offs Der aktuelle Stand in NFC und AFC

Denn das "Matchup der Woche" zwischen den Baltimore Ravens und den Miami Dolphins könnte nicht nur über den Nummer-1-Seed in der AFC und damit über das Freilos in der Wild-Card-Runde entscheiden, sondern auch über den Most Valuable Player der NFL. Selten war die Debatte um den MVP-Titel so eng und kontrovers wie in diesem Jahr. Können die beiden Quarterbacks Lamar Jackson (Baltimore) und Tua Tagovailoa (Miami) mit einem Statement-Sieg einen Schritt zur wichtigsten Einzelauszeichnung des Sports machen? Oder gelingt es sogar Dolphins-Receiver Tyreek Hill, die Phalanx der Quarterbacks zu durchbrechen?

Michael, Detti und Fynn geben jeweils ihren virtuellen Stimmzettel ab - und sind dabei nicht einer Meinung. Unterschiedliche Ansichten gibt es auch in der Frage rund um das Play-off-Rennen in der NFC, wo noch zwei Wild-Card-Plätze offen sind. Mehrere Teams machen sich noch Hoffnung auf einen Sprung in die Postseason, aber wer schafft es am Ende? Wer ist der "Icebreaker der Woche"? Was wird aus Russell Wilson nach seinem vermeintlichen Aus in Denver? Und warum führte der Münzwurf vor dem Spiel zur Suspendierung von Packers-Star Jaire Alexander? Die neue Folge "Icing the kicker" liefert die Antworten.

Die erste Folge von "Icing the kicker" im Jahr 2024 erscheint am 4. Januar. Im neuen Jahr gibt es bis hin zum Super Bowl 58 in Las Vegas (12. Februar 2024) jeden Donnerstag eine neue Episode.

