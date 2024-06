Croy im Interview: "Auf dieses Spiel schaute die ganze Welt"

Er war in der DDR dreimal Fußballer des Jahres - und stand am 22. Juni 1974 im WM-Spiel gegen den Gastgeber Bundesrepublik im Tor: Jürgen Croy (77) über das 1:0 von Hamburg gegen den späteren Weltmeister, seinen Anteil am Sparwasser-Tor, einen nächtlichen Ausflug zur Reeperbahn und Trainer Georg Buschner.

"Ausgewählte Spiele" der aktuellen EM verfolgt Jürgen Croy, aber längst nicht alle. Seit Mitte der Woche verbringt der Rekordtorhüter der DDR-Nationalmannschaft (94 Länderspiele), der 1972 in München Olympia-Bronze und 1976 in Montreal Olympia-Gold gewann, einen Golf-Urlaub am Gardasee.

Croy, 1989 zum "Besten Fußballer in 40 Jahren DDR" gewählt, bestritt 372 DDR-Oberligaspiele für Sachsenring Zwickau. Höhepunkte: die FDGB-Pokalsiege 1967 und 1975 und der Einzug ins Europacup-Halbfinale der Pokalsieger 1975/76, wo die Reise erst gegen den späteren Cupsieger RSC Anderlecht mit Rob Rensenbrink und Arie Haan zu Ende ging. Der "Panther von Planitz" galt in den 70er Jahren als einer der Weltbesten seines Fachs - neben Ronnie Hellström (Schweden), Jan Tomaszewski (Polen), Sepp Maier (Bundesrepublik) und Enver Maric (Jugoslawien), die allesamt bei der WM 1974 ihre Spuren hinterließen.

Anfang Mai trafen sich die Helden von 1974, deren Sieg im Prestige-Duell mit Helmut Schöns DFB-Elf als Paukenschlag in die Fußball-Geschichte einging, zum 50-jährigen Jubiläum für ein paar gesellige Tage im Ostseebad Dierhagen. Croy, nach der aktiven Karriere vier Jahre Sachsenring-Trainer (1984-88) und später Sportbürgermeister in Zwickau, war dabei.

Jürgen Sparwasser machte sich mit seinem Tor in der 77. Minute des deutsch-deutschen WM-Duells 1974 unsterblich, Erich Hamann verewigte sich als Vorbereiter. Aber ohne Sie, Herr Croy, wäre das Tor nie gefallen.

(schmunzelt) Das klingt gut. Aber im Ernst: Mit meinem Abwurf auf die rechte Seite, wo Erich Hamann stand, habe ich einen kleinen Anteil an diesem Tor, das mag sein.

Wie haben Sie die Sekunden nach Ihrem Abwurf von hinten erlebt?

Ich hatte natürlich nicht die perfekte Sicht wie die TV-Zuschauer. Aber als Erich Hamann seinen Diagonalpass schlug und Jürgen Sparwasser los lief, dachte ich: Das kann was werden.

Abermillionen TV-Zuschauer als Motivation

Es wurde was. Sparwasser hatte Berti Vogts, Horst-Dieter Höttges und Bernd Cullmann gegen sich, setzte sich durch und überwand Sepp Maier.

Maier ging relativ schnell runter in der Szene. Jürgen hat das in Unterzahl exzellent gemacht. Er nahm Hamanns Pass praktisch mit der Nase mit, der Rest war Rafinesse.

Wie hat es die DDR-Auswahl geschafft, den Favoriten in Schach zu halten?

Wir hatten eine erfahrene Mannschaft und wussten, was wir können. Die ganze Welt schaute auf dieses Spiel. Wir wollten den hunderten Millionen TV-Zuschauern zeigen, dass wir Fußball spielen können.

Hatte sich Trainer Georg Buschner etwas Besonderes einfallen lassen?

Nein. Er nahm Lothar Kurbjuweit als Bewacher von Uli Hoeneß in die Mannschaft, das ging voll auf. Konrad Weise kümmerte sich um Gerd Müller, Reinhard Lauck um Wolfgang Overath. Die Bild-Zeitung hatte vor dem Spiel die Spieler beider Teams Position für Position verglichen und getitelt: "Warum wir heute gewinnen." Wir hatten davor beim 2:0 gegen Australien und beim 1:1 gegen Chile ordentliche Ergebnisse eingefahren, aber waren da spielerisch höchstens bei 80 Prozent. Wir wussten, dass wir mehr können. Hamburg war die beste Bühne dafür.

Bis auf Gerd Müllers Pfostenschuss nach 40 Minuten gelang der DFB-Elf wenig. Waren Sie an diesem Abend auf mehr Arbeit eingestellt?

Ja, durchaus. Die bundesdeutsche Mannschaft hatte ein leichtes optisches Übergewicht, aber wir haben konzentriert verteidigt und mutig nach vorn gespielt. Die größte Chance des ganzen Spiels hatten wir. Den Ball, den Hans-Jürgen Kreische nach feiner Vorarbeit von "Mäcki" Lauck nach 32 Minuten in den Hamburger Abendhimmel schoss, macht er in 99 von 100 Fällen nachts um 3 Uhr rein.

Mehr Prestige ging nicht. Jürgen Croy über das, was auf dem Spiel stand

Nachmittags hatten Australien und Chile 0:0 gespielt, die DDR war dadurch bereits für die 2. Finalrunde qualifiziert. Stimulierte das zusätzlich?

Das war ein Meilenstein und verstärkte das gute Gefühl für das Abendspiel noch. Aber Extra-Motivation brauchten wir nicht. Mehr Prestige als in dem Spiel in Hamburg ging nicht. Auch für Bundestrainer Helmut Schön als gebürtigen Dresdner war es ein besonderes Spiel.

Wie erlebten Sie die Atmosphäre im Volksparkstadion?

Es gab keine Feindseligkeiten. Was von den Rängen kam, war fair - wie auch der Umgang miteinander auf dem Rasen. Da war nichts Boshaftes.

Trikottausch auf dem Platz war untersagt, in der DDR-Kabine stand aber kurz nach dem Abpfiff ein Wäschekorb mit den bundesdeutschen Trikots. Haben Sie eins ergattert?

Nein. Ich war draußen länger mit Interviews beschäftigt. Als ich in die Kabine kam, waren keine Trikots mehr da. Aber ich war ohnehin nie der große Devotionaliensammler.

Ein Ausflug auf die Reeperbahn

Der Abend war da aber nicht zu Ende.

(lacht) Das ist wahr. Wir sind beseelt in unser Quartier nach Quickborn zurückgefahren. Mich und ein paar andere Spieler packte dann die Neugier. Wir dachten uns: Wir schauen uns mal an, wo die Sünde wohnt. Also haben wir ein paar Sicherheitsleute überredet, uns nach Hamburg zu fahren. Dort sind wir zur Reeperbahn, haben uns ein paar Gläschen Zitronenlikör gegönnt, waren aber brav. Als wir nach Quickborn zurückkamen, ging die Sonne auf. Wegen einer Bombendrohung patrouillierte die doppelte Zahl an Bundesgrenzschutzbeamten rund ums Quartier. Wir haben uns von hinten auf die Hotelterrasse geschlichen, saßen da, als um halb fünf ein Funktionär rauskam und meinte: "Na Jungs, ihr könnt wohl auch nicht schlafen? Wir verschieben das Frühstück um zwei Stunden." Da meinten wir mit Unschuldsmiene zu ihm: "Na dann gehen wir auch nochmal ins Bett."

Durch den Sieg kam die DDR in der 2. Finalrunde in eine Hammergruppe mit Holland, Brasilien und Argentinien. Gab es vorher keinen Gedanken daran, dem mit einem Unentschieden oder einer Niederlage auszuweichen?

Überhaupt nicht. Dafür ging es um zu viel. Und wer behauptet, die DFB-Elf habe absichtlich verloren, um dieser Gruppe zu entgehen, verkennt uns Sportler und unseren Antrieb. Wir wollen immer gewinnen.

Wir haben zu ängstlich gedacht. Jürgen Croy über die Zwischenrunde

Der 2022 verstorbene DDR-Kapitän Bernd Bransch sagte Jahrzehnte nach der WM, dem Team habe in der 2. Finalrunde der Mumm für mehr gefehlt. Stimmen Sie ihm zu?

Uneingeschränkt. Wir haben da zu ängstlich gedacht. Der Freistoßtrick der Brasilianer und das Tor von Rivelino ärgern mich bis heute. Gegen Holland waren wir beim 0:2 chancenlos. Aber Argentinien hätten wir schlagen müssen. Das Spiel um Platz 3 wäre für uns machbar gewesen.

In der DFB-Elf flogen nach dem DDR-Spiel die Fetzen. War die DDR mit ihrem Sieg ein Wegbereiter für den späteren Weltmeistertitel der BRD?

Indirekt vermutlich schon. Danach waren bei der BRD-Elf die Sinne geschärft, es gab in der Folge auch einige personelle Wechsel.

Wie wurde der Sieg gegen den Klassenfeind in der Heimat aufgenommen?

Die Funktionäre, für die der Fußball sonst im Vergleich zu den olympischen Kernsportarten wie Leichtathletik und Schwimmen eher ein Stiefkind war, wollten natürlich etwas Glanz abbekommen. Aber für sie haben wir nicht gespielt, sondern für uns, unsere Familien und die Fans. Und Georg Buschner hat sich von den Sonntagsreden der Funktionäre sowieso nie beeindrucken lassen.

Jürgen Croy in Aktion - die ganze Karriere in Zwickau. imago/Kruczynski

Als Sie von oben unter Druck gesetzt wurden und von der Betriebssportgemeinschaft Sachsenring Zwickau zu Dynamo Dresden wechseln sollten, stand Buschner immer hinter Ihnen.

Ja, zu 100 Prozent. Und das war zu der Zeit keine Selbstverständlichkeit. Er hat immer gesagt, dass ich bei ihm im Tor bleibe, auch als Zwickauer - stabile Leistungen vorausgesetzt.

Die Arbeiter im Sachsenring-Werk drohten mit Streik, falls Sie zwangsdelegiert werden. Wäre es tatsächlich zum Äußersten gekommen?

Ein Streik war in der DDR im Grunde undenkbar. Aber die Sachsenring-Arbeiter vom Band waren glühende Fußball-Fans, und der Produktions-Direktor setzte auch alle Hebel in Bewegung, damit ich in Zwickau bleibe. Ich glaube schon, dass sie gestreikt hätten, wenn ich nach Dresden umquartiert worden wäre.

Der DDR-Fußball erlebte Mitte der 70er Jahre seine Blütezeit mit der WM 1974, Magdeburgs Europacup-Triumph im selben Jahr und Olympia-Gold 1976 in Montreal. Warum passte damals so vieles zusammen?

Es gab bei den Spielern eine sehr talentierte Generation und mit Georg Buschner den perfekten Trainer für uns. Er war ein brillanter Fachmann, selbstbewusst, offen für Neues, ein messerscharfer Analytiker. Dass in Buschner, Heinz Krügel in Magdeburg und Walter Fritzsch in Dresden gerade die Trainer Erfolg hatten, die einen eigenen Kopf hatten und sich nicht stumpf an die Vorgaben von oben hielten, war kein Zufall.