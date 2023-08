Crouser stößt WM-Rekord und holt Gold - Hassan stürzt vor der Ziellinie

Der US-Amerikaner Ryan Crouser hat seinen Titel als Kugelstoß-Weltmeister erfolgreich verteidigt und einen Weltrekord nur knapp verpasst. Dramatisch war das Finale bei den Frauen über 10.000 Meter.

Knapp am Weltrekord vorbei: Kugelstoßweltmeister Ryan Crouser. AFP via Getty Images

Der Olympiasieger und Weltrekordler im Kugelstoßen verfehlte am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest im letzten Stoß mit 23,51 Metern seine eigene Bestmarke nur um fünf Zentimeter. Der 30-Jährige hatte bereits bei den vergangenen Titelkämpfen in Eugene vor einem Jahr triumphiert.

Silber holte bei der ersten WM-Entscheidung der Männer im neuen Leichtathletik-Stadion überraschend der Italiener Leonardo Fabbri mit 22,34 Metern. Ex-Weltmeister Joe Kovacs aus den USA sicherte sich mit 22,12 Metern Bronze. Deutsche Kugelstoßer waren nicht dabei.

Äthiopien räumt ab, weil Hassan hinfällt

Der erste Titel bei den Frauen ging über 10.000 Meter an die Äthiopierin Gudaf Tsegay, die in 31:27,18 Minuten gewann. Im hart umkämpften Zielsprint stürzte die Niederländerin Sifan Hassan wenige Meter vor der Linie und musste Titelverteidigerin Letesenbet Gidey und Ejgayehu Taye noch passieren lassen. Damit gingen alle drei Medaillen an das äthiopische Team. Das Rennen fand ohne deutsche Läuferinnen statt.

Deutsche Mixed-Staffel WM-Siebte

Das deutsche Mixed-Quartett hat die erste Staffel-Entscheidung der Weltmeisterschaften auf Rang sieben beendet. Über 4 x 400 Meter kamen Manuel Sanders, Alica Schmidt, Jean Paul Bredau und Elisa Lechleitner am Samstag in Budapest nach 3:14,27 Minuten ins Ziel. Der WM-Titel ging an die Staffel der USA, die in der Weltrekordzeit von 3:08,80 Minuten vor den Teams aus Großbritannien und Tschechien gewann. Die Niederländerin Femke Bol stürzte im packenden Goldkampf kurz vor dem Ziel.

Den Reigen der Entscheidungen hatten die Geher am späten Samstagvormittag eröffnet. Der Sieg und damit das erste Gold über 20 Kilometer bei den Männern ging an Spanien.