Cross Country Short Track: Pidcock räumt drittplatzierten Schwarzbauer ab

Bis zur letzten Kurve lag Luca Schwarzbauer bei der Rad-WM im Short Track auf Medaillenkurs. Nach einer Kollision mit Olympiasieger Tom Pidcock stürzte der Deutsche und wurde am Ende nur Neunter.

Zwei Weltcups hatte Luca Schwarzbauer in dieser Saison im Cross Country Short Track gewonnen und zählte bei der WM zu den Medaillenkandidaten. Wenige Meter bis vor dem Ziel lag der 26-Jährige auch auf dem dritten Rang, ehe ihm die letzte Kurve zum Verhängnis wurde.

In dieser setzte sich Olympiasieger Thomas Pidcock auf der Innenbahn neben Schwarzbauer. Der Deutsche kam bei diesem grenzwertigen Manöver inklusive leichtem Kontakt zu Fall. Pidcocks Aktion blieb folgenlos und so bekam der Brite die Bronzemedaille umgehängt - und nicht Schwarzbauer, der am Ende nur Neunter wurde.

Der Gestürzte ärgerte sich nach dem Rennen, weil er schon dachte "es ist safe, ich kann Bronze nach Hause fahren". Doch dann kam Pidcock "von hinten angeflogen und mäht mich in der letzten Kurve ab". Die Aktion des Kontrahenten fand Schwarzbauer "alles andere als fair, das würde kein echter Biker machen".

Gaze wird Weltmeister

Der Sieg ging nach elf Runden über je 900 Meter an den Neuseeländer Sam Gaze vor dem Franzosen Victor Koretzky. Julian Schelb kam als zweitbester Deutscher auf Platz zwölf, David List belegte Platz 17. Nur 29. wurde Maximilian Brandl, der bei der WM-Premiere 2021 noch Bronze geholt hatte.

Der einstige Straßen-Topfahrer Peter Sagan (Slowakei) musste sich mit Platz 37 begnügen. Der Weltmeister auf der Straße, Mathieu Van der Poel, verzichtete vier Tage nach seinem Triumph im brutalen Straßenrennen kurzfristig auf einen Start.

Ferrand-Prevot siegt bei den Frauen

Bei den Frauen siegte wie 2022 die Französin Pauline Ferrand-Prevot, Silber ging an Niederländerin Puck Pieterse vor Evie Richards (Großbritannien). Als beste Deutsche kam Lia Schrievers auf den guten zwölften Platz, Ronja Eibl und Leonie Daubermann belegten Rang 15 und 16.

Ergebnisse Männer, Cross-Country Short Track

1. Samuel Gaze (Neuseeland) 20:27 Min.; 2. Victor Koretzky (Frankreich) +0 Sek.; 3. Thomas Pidcock (Großbritannien) +2; 4. Alan Hatherly (Südafrika) +4; 5. Sebastian Fini Carstensen (Dänemark) +5; 6. Martins Blums (Lettland) +8; 7. Jofre Cullell Estape (Spanien); 8. Thomas Litscher (Schweiz); 9. Luca Schwarzbauer (Nürtingen) +9; 10. Anton Cooper (Neuseeland) +11; ... 13. Julian Schelb (Breisach) +18; 17. David List (Kirchzarten) +23; 29. Maximilian Brandl (Lohr) +51

Ergebnisse Frauen, Cross-Country Short Track

1. Pauline Ferrand-Prevot (Frankreich) 20:27 Min.; 2. Puck Pieterse (Niederlande) +4 Sek.; 3. Evie Richards (Großbritannien) +9; 4. Gwendalyn Gibson (USA) +15; 5. Rebecca Henderson (Australien) +20; 6. Alessandra Keller (Schweiz) +25; 7. Steffi Haeberlin (Schweiz) +38; 8. Savilia Blunk (USA) +44; 9. Jolanda Neff (Schweiz) +49; 10. Anne Tauber (Niederlande) +57; ... 12. Lia Schrievers (Bayreuth) +1:03 Min.; 15. Ronja Eibl (Balingen) +1:07; 16. Leonie Daubermann (Augsburg) +1:08; 22. Nina Benz (Laichingen)