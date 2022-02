Crosby schießt NHL-Tor Nummer 500

Historische Nacht für Sidney Crosby: Der Superstar der Pittsburgh Penguins erzielte beim 5:4-Erfolg seiner Pittsburgh Penguins gegen Erzrivale Philadelphia Flyers sein 500. NHL-Tor in der Hauptrunde.

Der 34-Jährige erzielten den historischen Treffer in der 17. Minute der Partie im Powerplay - natürlich auf Vorlage seines kongenialen Teamkollegen Evgeni Malkin. Damit schaffte Crosby als erst zweiter Spieler in der Penguins-Geschichte nach Legende Mario Lemieux (690) die 500-Tore-Marke in der Hauptrunde.

Lemieux, heute Minderheitsbesitzer des Klubs, beglückwünschte Crosby prompt per Video-Botschaft.

Im Spiel gegen die Flyers lag Pittsburgh dann sogar zunächst mit 2:4 zurück, ehe Crosby & Co. eine Aufholjagd starteten und das Duell zweier Teams aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania schließlich - dank Kris Letangs Overtime-Tor nach 31 Sekunden der Verlängerung - doch noch für sich entschieden.