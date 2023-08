Crnogorcevic vor dem Duell mit den Barça-Kolleginnen: "Danach sind wir wieder Freundinnen"

Wenn die Schweiz am frühen Samstagmorgen mitteleuropäischer Zeit die WM-Achtelfinals mit dem Duell gegen Spanien eröffnet, kommt es für die Torjägerin der Nati zu einem Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.

Mit großer Zuversicht und gegen zahlreiche bestens bekannte Kolleginnen geht Ana-Maria Crnogorcevic am Samstag in den Auftakt zu den K.-o.-Spielen bei dieser WM in Australien und Neuseeland. Die 32-jährige Stürmerin trifft mit den Eidgenössinnen im Eden Park von Auckland auf Spanien.

Und damit auf zahlreiche Teamkolleginnen aus ihrem Klubleben. Denn Crnogorcevic spielt nach vielen Jahren im deutschen Fußball (Hamburger SV, 1. FFC Frankfurt) und einem Abstecher zu den Portland Thorns nach Nordamerika seit 2019 für den FC Barcelona (hier geht es zum Kader). Die Katalanen, Branchenprimus im spanischen Vereinsfußball bei den Frauen, stellen insgesamt 18 Spielerinnen bei dieser WM (Topwert), die Hälfte davon spielt für Spanien.

Es wird schon länger gestichelt

Klar sind da auch sehr gute Freundinnen von Crnogorcevic dabei. Dass muss die 150-malige Nationalspielerin auf der Pressekonferenz gar nicht extra erwähnen. Und daher kommt da auch ein ganz besonderes Duell auf sie zu. Aber: "Auf dem Platz muss die Freundschaft dann 90 oder 120 Minuten ruhen. Danach sind wir wieder Freundinnen."

Seit der WM-Vorbereitung halten Crnogorcevic und ihre Barça-Kolleginnen Kontakt, es wird gestichelt. Denn schon bei Bekanntgabe des Tableaus war ja klar gewesen: "Hey, wir könnten im Achtelfinale aufeinandertreffen."

Unmut über Abreise am Freitag

Als ungeschlagene Gruppensiegerinnen werden die Schweizerinnen ihre Basis im neuseeländischen Dunedin verlassen. Es geht vom Süden der Südinsel weiter auf die Nordinsel in die Metropole Auckland - und zwar nicht so reibungslos, wie erhofft. Denn los geht es erst am Freitagmorgen Ortszeit. Nicht optimal, findet Crnogorcevic: "Es wäre besser gewesen, hätten wir am Donnerstagabend fliegen können. Dann am Freitag in Ruhe alles auspacken und ins Abschlusstraining." Laut FIFA sei dies jedoch nicht möglich gewesen.

Trotz Reisestress und Außenseiterrolle geht die von der deutschen Ex-Nationalspielerin Inka Grings trainierte Nati das Duell mit Spanien voller Optimismus an. "Natürlich sind wir zuversichtlich, sonst müssen wir gar nicht erst antreten", äußerte die Rekordtorschützin, der Spaniens 0:4-Klatsche gegen Japan natürlich nicht entgangen ist.

Lob für Japans Taktik

"Wir haben gesehen, wie man Spanien schlagen kann", sagte Crnogorcevic. "Auch sie haben Schwächen. Japan hat das taktisch fantastisch gemacht, die Konter super gefahren. Zudem waren sie äußerst zielstrebig."

Und so müsse die Nati ihr Augenmerk vor allem auf ein zielsicheres Umschaltspiel richten sowie den Ball "vorne festmachen". Was dann vor allem Crnogorcevic betreffen wird. Fünf bis sechs Teamkolleginnen sollen aber stets nachrücken, um sie zu unterstützen. Damit auch die Schweiz die hochstehenden Spanierinnen düpieren kann. Und Crnogorcevic diejenige ist, die nach Spielende mit dem Viertelfinal-Ticket in der Hand die Sticheleien gegen die Freundinnen abschickt.