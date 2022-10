Cristiano Ronaldos Alleingang überschattet ManUnited-Gala

Manchester United glänzt gegen das nächste Topteam - doch Cristiano Ronaldo zieht die Schlagzeilen mit seinem Verhalten auf sich. Wie reagiert Erik ten Hag?

Oft genug hat man in den letzten Jahren gesehen, wie sich Teile des Publikums bei Heimspielen von Manchester United schon vor dem Abpfiff enttäuscht auf den Heimweg machen. Das Duell mit den Tottenham Hotspur gab dazu am Mittwochabend keinerlei Anlass - und doch hatte ein Zuschauer in der Schlussphase genug gesehen.

Nachdem ManUnited-Trainer Erik ten Hag in der 87. Minute Christian Eriksen und Anthony Elanga eingewechselt hatte, verließ Cristiano Ronaldo unabgesprochen den Innenraum und stapfte Richtung Umkleidekabine - obwohl ten Hag noch zwei weitere Wechseloptionen geblieben wären.

Ten Hag: "Ich schenke dem heute keine Beachtung"

Der Portugiese, der zuletzt zweimal hintereinander in der Startelf gestanden hatte, war diesmal nicht von Beginn an berücksichtigt worden. Und es lässt sich nicht behaupten, dass das eine Fehleinschätzung seines Trainers war. Nicht umsonst sprach ten Hag nach dem überzeugenden 2:0-Sieg gegen die Spurs von "der bislang besten Leistung in dieser Saison".

Cristiano Ronaldos unkollegiales Verhalten wollte er an diesem ansonsten so gelungenen Abend explizit nicht näher kommentieren. "Ich schenke dem heute keine Beachtung, damit befassen wir uns morgen", sagte der Niederländer. "Ich habe es gesehen, aber danach nicht mit ihm gesprochen." Sein Wunsch: "Wir wollen den Fokus auf die Mannschaft legen - es war eine großartige Leistung von allen elf Spielern."

Ten Hag lobt Balance - und korrigiert sich

Nach dem 2:1 gegen Liverpool und dem 3:1 gegen Spitzenreiter Arsenal gelang dank der Tore von Fred (47.) und Bruno Fernandes (69.) der nächste Heimsieg gegen einen namhaften nationalen Konkurrenten. Das desaströse 3:6 bei Manchester City vor zweieinhalb Wochen hat offenbar keine bleibenden Schäden hinterlassen. United hat die Champions-League-Ränge vor Augen.

"Schon in den letzten Wochen konnte man erkennen, wie wir spielen wollen. Heute hat man elf Spieler gesehen, die verteidigt haben, und elf, die attackiert haben", sagte ten Hag, und wer wollte, konnte in diese Worte einen Fingerzeig an Cristiano Ronaldo hineininterpretieren, von dem es immer wieder heißt, er arbeite nicht bedingungslos gegen den Ball. "Ich würde aber nicht sagen, dass ich vollkommen zufrieden bin, denn das sollte der Standard sein."

Dann fiel ten Hag noch etwas ein. "Ich muss mich korrigieren", sagte er. "Es waren nicht elf Spieler, sondern auch die, die eingewechselt wurden, es war eine Leistung des ganzen Kaders." Inwieweit er dabei auch Cristiano Ronaldo meinte, blieb offen. Genau wie die Frage, ob der 37-Jährige ob seines Alleingangs Konsequenzen befürchten muss.