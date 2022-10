Cristiano Ronaldo zurück im Training - Transfergerüchte nehmen zu

Cristiano Ronaldo ist bei Manchester United nach seiner Suspendierung ins Training zurückgekehrt. Doch spielt er am Donnerstag auch?

Am Donnerstag wieder im Einsatz? Cristiano Ronaldo. IMAGO/Shutterstock

Unter normalen Umständen wäre das kaum eine Erwähnung wert, doch rund um Cristiano Ronaldo ist momentan nichts normal. Und so lautete die große Nachricht aus Manchester am Dienstagnachmittag: Cristiano Ronaldo nimmt am Mannschaftstraining von United teil.

Nachdem er am vergangenen Mittwoch im Heimspiel gegen die Tottenham Hotspur erst die Einwechslung verweigert hatte und dann ohne Absprache vorzeitig in den Stadionkatakomben verschwunden war, hatte United-Trainer Erik ten Hag den 37-jährigen Portugiesen für die folgende Premier-League-Partie beim FC Chelsea suspendiert. Nun scheint vorerst wieder Normalität einzukehren.

Medienberichten zufolge standen Cristiano Ronaldo und ten Hag in den vergangenen Tagen stets in Kontakt - mit dem Ergebnis, die Verbannung aufzuheben. Wenn ManUnited am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rahmen des fünften Spieltags der Europa-League-Gruppenphase Sheriff Tiraspol empfängt, ist der Angreifer wieder ein Kader-Kandidat.

Doch welches Statement wird ten Hag bei seiner Aufstellung setzen? Bislang stand Cristiano Ronaldo in diesem Wettbewerb - anders als in der intern höher gewichteten Premier League - stets in der Startelf. Sollte ihm diesmal nur die Jokerrolle bleiben, würde es dafür sprechen, dass er sich nach seinem Fehlverhalten selbst den Stammplatz im Europapokal wieder neu erarbeiten muss.

Gerüchte um Napoli und eine Berater-Tour

Wie lange Cristiano Ronaldo noch das United-Trikot trägt, bleibt derweil offen. Zuletzt war verstärkt die Rede davon, dass Englands Rekordmeister gar bereit wäre, Geld in die Hand zu nehmen, um ihn schon im Winter abgeben zu können. Neue Gerüchte ranken sich um Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel und darum, dass ihn Berater Jorge Mendes erneut bei namhaften Klubs - auch in England - angeboten habe.

Vorerst kann CR7 aber dabei helfen, United ins Europa-League-Achtelfinale zu schießen - wenn ihn ten Hag denn lässt.