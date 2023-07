Cristiano Ronaldo verteilt Seitenhieb an MLS und schließt Europa-Rückkehr aus

Seit Anfang des Jahres läuft Cristiano Ronaldo (38) für den saudi-arabischen Klub Al-Nasr Riad auf. Nun schloss CR7 eine Rückkehr nach Europa aus - und beurteilte die aktuelle Lage der Profiligen weltweit.

Rund siebeneinhalb Monate sind mittlerweile vergangen, seit Cristiano Ronaldos Wechsel in die saudi-arabische Wüste offiziell gemacht wurde. In bis dato 19 Partien für Al-Nasr erzielte der portugiesische Rekordnationalspieler 14 Treffer und bewies, dass er das Toreschießen auch mit 38 Jahren noch nicht verlernt hat. Während Rudi Garcia - zu diesem Zeitpunkt noch Cheftrainer von Al-Nasr - dem Offensivmann Ende Januar noch eine Rückkehr nach Europa prophezeit hatte, gab CR7 selbst nun einen Einblick in seine Zukunftsgedanken.

Fußball in Europa hat "an viel Qualität verloren"

"Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich zu keinem europäischen Verein zurückkehren werde. Ich bin 38 Jahre alt", erklärte der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner einem "ESPN"-Bericht zufolge portugiesischen Medienvertretern. Einzig sein Alter als Grund für diese Entscheidung wollte Cristiano Ronaldo dann aber doch nicht stehen lassen - denn seiner Ansicht nach habe der europäische Fußball" ohnehin "an viel Qualität verloren."

"Die einzige gültige und immer noch gut funktionierende Liga", so der Portugiese, "ist die Premier League. Sie ist allen anderen Ligen weit voraus." Auch von der Insel haben sich derweil unter anderem mit N'golo Kanté (Al-Ittihad) und Ruben Neves (Al-Hilal) zuletzt zwei Top-Spieler für den Wechsel in die Wüste entschieden, doch "in einem Jahr werden noch mehr Spitzenspieler nach Saudi-Arabien kommen", prognostizierte der 38-Jährige.

Ein Tor trennt Messi und CR7 in den europäischen Top-5-Ligen

Ein anderer Weltstar, der gemeinsam mit dem portugiesischen Nationalspieler über ein Jahrzehnt den europäischen Vereinsfußball dominierte, wird seinem langjährigen Konkurrenten auf Klubebene wohl nie mehr gegenüberstehen. Durch den Wechsel zu Inter Miami in die US-amerikanische Liga MLS, die Cristiano Ronaldo im Vergleich zur saudi-arabischen Spielklasse als schlechter ansieht, verließ nach CR7 auch Lionel Messi die europäische Bühne.

Während nach den 36 Pflichtspielen, in denen die beiden sowohl mit ihren Nationalteams als auch ihren jeweiligen Klubs konkurriert hatten, die Bilanz mit 16 Siegen an den Portugiesen geht, wird Lionel Messi aller Voraussicht nach in einer Kategorie auf individueller Ebene für Cristiano Ronaldo nicht mehr einzuholen sein. 496 Treffer gelangen dem Argentinier in 578 Spielen in europäischen Top-5-Ligen, und damit eines mehr als CR7 (495 Treffer in 626 Spielen).