Cristiano Ronaldo über sein Comeback: "Ich war super nervös"

Bei seiner Rückkehr im Manchester-United-Trikot erzielte Cristiano Ronaldo gegen Newcastle zwei Tore. Damit hatte selbst die portugiesische Legende nicht gerechnet.

Manchester United - das ist der Klub, für den Cristiano Ronaldo bereits in den Jahren 2003 bis 2009 auflief und in 292 Spielen 118 Tore erzielte. Nun führte ihn sein Weg über Real Madrid sowie Juventus Turin und zahlreichen weiteren Toren zurück zu den Red Devils, für die er am Samstag sein Comeback im Old Trafford feierte (4:1 gegen Newcastle United) - und direkt mit einem Doppelpack glänzte.

Mit einem Tor habe ich gerechnet, aber nicht mit zwei. Cristiano Ronaldo

Damit hatte die portugiesische Legende nicht gerechnet. "Vor dem Spiel war ich super nervös, ich schwöre. Mit einem Tor habe ich gerechnet, aber nicht mit zwei. Das war ein unglaublicher Moment", meinte CR7 gegenüber BBC Sport.

Als einen ebenso "unglaublichen Moment" beschrieb Ronaldo den Empfang durch die United-Fans. Er habe nicht erwartet, dass diese die ganze Partie über seinen Namen singen würden. "Jeder weiß, dass der Fußball in England besonders ist." Das habe der Top-Torjäger schon gemerkt, als er im Alter von 18 Jahren von seiner ersten Profi-Station Sporting Lissabon in die Premier League wechselte.

Der ganze Klub träumt

In seinem Debüt 2003 stand er unter Sir Alex Ferguson noch zusammen mit Ole Gunnar Solskjaer auf dem Platz - seinem heutigen Trainer. Dieser schätzt die Rückkehr des zweimaligen Weltfußballers sehr. "Ich bin so glücklich für Cristiano, aber auch für das Team und die Fans. Es fühlt sich an wie in den alten Tagen. Cristiano Ronaldo ist ein besonderer Spieler der United-Geschichte, er spürt große Momente und trifft. Jeder ist derzeit am Träumen." Und CR7 will diese Träume wahr werden lassen: "Ich werde alles geben, um den Klub stolz auf mich zu machen."