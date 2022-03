Cristiano Ronaldo macht klar: "Für uns ist es auch das Spiel des Lebens"

Am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) spielen Portugal und Nordmazedonien ums WM-Ticket. Also "Alles oder Nichts" - ein immens wichtiges Spiel für beide Seiten. Cristiano Ronaldo hat dabei keinen Zweifel, wer gewinnt.

Ein Schritt trennt Portugal und Nordmazedonien noch von der WM in Katar.

"Das wird eines der schwersten, aber auch eines der aufregendsten Spiele für uns. Wir sind 90 Minuten von der WM entfernt und wollen uns unseren Kindheitstraum erfüllen. Aber nicht nur unseren, sondern den Traum von ganz Nordmazedonien", sagte Mittelfeldmann Eljif Elfmas, der vielleicht beste Fußballer in Reihen des Außenseiters, im Vorfeld dieses nächsten großen Showdowns seiner Nation.

Aber die Bedeutung der Partie ist für beide Seiten gleich, das machte wiederum Cristiano Ronaldo auf der Pressekonferenz am Montag klar: "Für uns ist es auch auch das Spiel des Lebens." CR7 dankte für die bedingungslose Unterstützung der Fans im vergangenen Spiel in Porto gegen die Türkei. "Ich verlange nun dasselbe oder sogar noch mehr, beginnend mit der Hymne. Ich möchte, dass wenn die Hymne aufhört, jeder weitersingt.

"Wenn es so wird wie am Donnerstag, dann bin ich sicher, dass wir gewinnen werden", so der beste Nationalmannschafts-Torschütze aller Zeiten.

Beim 3:1 im Play-off-Halbfinale gegen die Türkei spielte Cristiano Ronaldo eher eine Nebenrolle, war nicht wirklich gut im Spiel. Das soll sich nach Ansicht des Angreifers am Dienstag gegen Italien-Schreck Nordmazedonien natürlich ändern. In solchen Spielen ist auf CR7 in der Regel Verlass.

CR7: "Können jedes Team der Welt schlagen"

Die Rollen vor dem Spiel sind natürlich klar verteilt, aber das waren sie bei der Begegnung zwischen Italien und Nordmazedonien (0:1) auch - und zack ware es die Italiener, die erneut eine WM verpassten. "Wir wissen, dass sie ein sehr gut organisierter Team sind, sie haben ihre Stärken. Das respektieren wir auch. Aber ich denke, wenn Portugal auf seinem besten Niveau ist, kann es jedes Team der Welt schlagen", sprühte Cristiano Ronaldo in den Stunden vor diesem K.-o.-Finale ums WM-Ticket für Katar 2022 einmal mehr vor Selbstvertrauen.

Denn: "Ich will bei der Weltmeisterschaft dabei sein!" Es wäre seine fünfte nach 2006, 2010, 2014 und 2018.