Cristiano Ronaldo lässt sich nicht streichen: "Plan A? B? Das ganze Alphabet!"

Ist Cristiano Ronaldo auch bei seiner sechsten EM noch gut genug für die Startelf? Diese Frage erübrigte sich nach Portugals Generalprobe - nicht nur wegen eines Zaubertors.

Es gibt nicht wenige, die meinen, dass Portugal nur dann eine Chance auf den EM-Titel hat, wenn sich Trainer Roberto Martinez irgendwie dazu durchringen kann, Cristiano Ronaldo aus seiner Startelf zu verbannen, wie es Vorgänger Fernando Santos bei der WM 2022 gewagt hatte. Doch dann kam die Generalprobe gegen Irland am Dienstagabend.

Und Cristiano Ronaldo, inzwischen 39 Jahre alt und seit eineinhalb Jahren "nur" noch bei Al-Nassr in Saudi-Arabien aktiv, machte eines seiner besten Länderspiele, in jedem Fall sein bestes in der Martinez-Ära. Der Kapitän zauberte kurz nach der Pause einen Ball zum 2:0 in den Torwinkel (50.) und legte präzise zum 3:0-Endstand nach (60.). Vor allem aber arbeitete er jederzeit für die Mannschaft und suchte immer wieder seine Mitspieler.

"Talent allein hilft nicht, wenn man nicht hart arbeitet"

"Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gut gespielt hat. Es war wichtig zu gewinnen, unabhängig davon, wer die Tore geschossen hat", erklärte Cristiano Ronaldo hinterher geradezu bescheiden. "Ob das erste Tor eines meiner besten war, weiß ich nicht, da ich muss alle Tore zurückspulen." Das kann dauern: Allein im Nationaltrikot traf er nun 130-mal in 207 Länderspielen.

Nach dem jüngsten 1:2 gegen Kroatien hat der Europameister von 2016 rechtzeitig einige Zweifel ausgeräumt. "Die Portugiesen erwarten viel von Portugal, es gibt keinen Spielraum für Fehler, nichts, sie wollen immer, dass Portugal gewinnt, wegen der Generation, weil es so viel Talent gibt", weiß Cristiano Ronaldo, der vor seinem sechsten EM-Turnier steht - Rekord natürlich, ebenso wie 25 EM-Spiele und 14 EM-Tore. Seine Warnung: "Talent allein hilft nicht, wenn man nicht hart arbeitet."

Trainer Martinez erzählt CR7-Anekdote: "250 interessieren mich!"

Genau deswegen schien zuletzt nicht sicher, ob Trainer Martinez seinen Altstar auch in Deutschland als Fixpunkt der Mannschaft sieht. Doch am Dienstagabend erklärte der Spanier: "Sein Einsatz als Kapitän ist unglaublich. Heute haben wir zwei Weltklasse-Tore gesehen, aber mir hat auch sehr gefallen, wie er gearbeitet hat." Auch nach dem Doppelpack habe er nicht auf den Hattrick gedrängt, sondern voller "Solidarität und Kameradschaft" die Teamkollegen eingesetzt.

"Was Cristiano auszeichnet: Für den Erfolg tut er alles. Für sich, aber auch für seine Mitspieler", schwärmte Martinez. Als er 2023 vor seinem 200. Länderspiel gestanden habe, "habe ich ihn gefragt, ob diese Marke etwas ist, was ihn interessiert. Er antwortete: '250 interessieren mich!' Dieser Ehrgeiz, dieser Antrieb - das zeichnet Cristiano aus. Darum brauchen wir ihn." Er sei "Plan A, B, C, D - und das ganze Alphabet", schrieb A Bola nach dem Irland-Spiel.

Wenn Portugal am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Tschechien ins Turnier startet, wird Cristiano Ronaldo also gewiss wieder beginnen. Sobald stärkere Gegner als Irland warten, könnte sich die Frage nach seiner Rolle trotzdem schnell wieder stellen.