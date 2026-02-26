Cristiano Ronaldo kauft 25 Prozent der Klubanteile von Zweitligist Almeria

Cristiano Ronaldo ist zukünftig zu einem Viertel an UD Almeria beteiligt. Der Portugiese pflegt dem Vernehmen nach ein enges Verhältnis zum Besitzer des spanischen Zweitligisten.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Deal über "CR7 Sports Investments" abgewickelt wurde, eine neue Tochtergesellschaft seiner Unternehmensgesellschaft "CR7 SA". Zahlen wurden dabei nicht genannt, in der offiziellen Mitteilung ist lediglich von einer "strategischen Investition" die Rede.

La Liga 2 Die aktuelle Tabelle

"Ich habe schon seit Langem den Ehrgeiz, über das Spielfeld hinaus zum Fußball beizutragen", erklärte Cristiano Ronaldo, der derzeit für Al-Nassr in Saudi-Arabien auf Torejagd geht. "UD Almeria ist ein spanischer Verein mit einer starken Basis und einem klaren Wachstumspotenzial. Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um den Verein in seiner neuen Wachstumsphase zu unterstützen."

In Almeria hatte ab 2019 für etwa sechs Jahre Turki Al-Sheikh, ein Vertrauter des Königshauses von Saudi-Arabien, das Sagen. Der Investor führte den Klub mit fragwürdigen Methoden, im Sommer 2022 gelang den Andalusiern der Aufstieg in La Liga. Nach zwei Jahren ging es jedoch wieder zurück in die Segunda Division.

Enge Beziehungen zu Almerias Klubboss

Im Mai 2025 wurde der Verein an eine saudische Investorengruppe um Mohamed Al-Khereiji weitergereicht. Der Präsident des Klubs begrüßte den Einstieg des Portugiesen: "Wir freuen uns sehr, dass Cristiano unseren Verein für seine Investition ausgewählt hat", hieß es von Al-Khereiji. "Er gilt als der Beste auf dem Platz, kennt die spanischen Ligen sehr gut und versteht das Potenzial dessen, was wir hier sowohl in der ersten Mannschaft als auch in der Nachwuchsabteilung aufbauen."

Aktuell liegt Almeria auf dem dritten Tabellenplatz, nur die ersten beiden Teams steigen direkt auf. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Play-offs um einen weiteren Platz in der obersten Spielklasse.

Laut Marca unterhält CR7 enge Beziehungen zu Al-Khereiji, der auch beim Wechsel von Manchester United zu Al-Nassr im Winter 2023 seine Finger im Spiel gehabt haben soll. Der 42-Jährige ist unter anderem Besitzer des Stadions von Al-Nassr.