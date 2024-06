Cristiano Ronaldo genießt - "Rekorde sind einfach eine Konsequenz daraus"

Portugal geht einmal mehr mit einem offensivstarken Kader in ein Großturnier - zum sechsten Mal garniert mit dem alternden Cristiano Ronaldo. Der zuletzt glänzende 39-Jährige wird innerhalb des Teams weiter hoch angesehen.

Die Generalprobe gegen Irland (3:0) hatte die Zweifel ausgeräumt: Cristiano Ronaldo, der in seine sechste (!) Europameisterschaft geht, kann Portugal immer noch viel geben. Der Routinier hatte hier mannschaftsdienlich gespielt und ein Traumtor sowie einen präzisen Abschluss zum Endstand verbucht.

Der 130-malige portugiesische Torschütze in nunmehr 207 Länderspielen dürfte also gesetzt sein, wenn seine Auswahl am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) den 1. EM-Spieltag mit dem Spiel gegen Tschechien beschließt. Zur Erinnerung: Bei der WM 2022 in Katar (Viertelfinal-Aus gegen Marokko) hatte Trainer Fernando Santos CR7 noch auf die Bank verfrachtet, das dürfte sich nun Nachfolger Roberto Martinez nicht erlauben. Und wird es wohl auch nicht, das lassen seine Aussagen nach der jüngsten Gala erahnen: "Sein Einsatz als Kapitän ist unglaublich. Was Cristiano auszeichnet: Für den Erfolg tut er alles. Für sich, aber auch für seine Mitspieler."

CR7-Rekorde "kommen von allein"

Und genau diese Mitspieler machten sich am Tag vor dem EM-Auftakt nochmals stark für ihren Führungsspieler - allen voran Ruben Dias. Der Innenverteidiger von Manchester City sagte auf der Pressekonferenz: "Er ist eine Inspiration. Er zeigt uns, dass alles möglich ist. Er ist unser Kapitän und wir gehen mit ihm bis zum Ende."

Heißt im Optimalfall: Finaleinzug samt Titelgewinn, was nach dem Triumph 2016 und der Nations League 2019 erst der dritte Turniersieg Portugals wäre. "Er denkt immer in großen Dimensionen - und wir wollen ihn unterstützen, denn er ist unser Kapitän", versicherte auch Abwehrspieler Diogo Dalot von Manchester United.

Und wie geht es Cristiano Ronaldo, der inzwischen in Saudi-Arabien bei Al-Nassr sein vieles Geld verdient, selbst vor seiner Rekordteilnahme an einer Europameisterschaft? "Ich spüre dieses Kribbeln im Magen, besonders am Tag vor dem Spiel. Und ich bin froh, dass ich es spüre. Wenn ich es nicht spüren würde, wäre es besser, direkt aufzugeben und aufzuhören."

Rekorde wie seine 25 bisherigen EM-Einsätze (Höchstwert), seine 207 Länderspiele und auch seine 14 EM-Tore sowie 130 Treffer insgesamt (allesamt Bestwerte) kümmern CR7 dabei laut eigener Aussage weniger: "Ich genieße den Fußball, und Rekorde sind einfach eine Konsequenz daraus. Für mich sind sie kein Ziel, ich denke einfach, sie kommen von allein."