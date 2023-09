Cristiano Ronaldo für FC 24: So findet ihr CR7 im Karrieremodus

Seit etwas über einem halben Jahr spielt Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien. Wo ihr den fünffachen Champions-League-Sieger im Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 findet, erklären wir euch.

Es hatte was von Fußball-Romantik. Kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters 2021 kehrte Cristiano Ronaldo zu Manchester United zurück. Dort hatte er schon von 2005 bis 2009 gespielt, ehe er bei Real Madrid anschließend Titel en masse feierte - vor allem international.

Als fünffacher Weltfußballer ging der damals 36-Jährige zurück. Im Schlepptau unter anderem zwei spanische Meisterschaften und vier Champions-League-Titel mit den Madrilenen. Seinen ersten der insgesamt fünf hatte er 2008/09 schon mit Manchester United. Glorreiche Zeiten unter Sir Alex Ferguson, die längst vergangen sind.

Seit Jahren versucht der Klub nun mit unterschiedlichen Trainern, an erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen. Auch Ralf Rangnick gehörte dazu, der den Portugiesen eine Halbserie lang trainierte. Es rumorte im Klub, schließlich sorgte auch CR7 für einen Eklat. In einem Interview stichelte er gegen den Verein und seinen mittlerweile neuen Trainer Erik ten Hag. Der 38-Jährige fühle sich von seinen Vorgesetzten "verraten", wie er sagte. Der Klub habe sich wiederum in den vergangenen Jahren "null" weiterentwickelt. Außerdem empfinde er vor ten Hag "keinen Respekt".

CR7-Wechsel als Auftakt einer Transferwelle

Der Verein reagierte, letztlich folgte die Auflösung des Vertrages im November. Einen neuen Verein fand der Europameister von 2016 kurz darauf. Er folgte dem Ruf in die Wüste zu Al-Nassr. Es war gleichzeitig der Auftakt vieler Wechsel von Stars nach Saudi-Arabien. Karim Benzema, Roberto Firmino, Jordan Henderson - um nur einige zu nennen. Auch Sadio Mané entschied sich für einen Transfer dorthin. Er ist seit dieser Saison Sturmkollege von Cristiano Ronaldo.

All diese Akteure sind auch in EA SPORTS FC 24 zu spielen. Die saudi-arabische Liga ist vollumfänglich lizenziert. CR7 findet ihr bei Al-Nassr. Allerdings muss der Portugiese ein Downgrade in der Gesamtbewertung hinnehmen. Diese sinkt auf 86 - das zweitschlechteste Rating seiner FIFA-Karriere. Damit hat Lionel Messi im Wettstreit der beiden Giganten in der Fußball-Simulation die Nase vorne. Auch er kehrte Europa den Rücken - ging allerdings in die USA. Wohin und ob er auch in FC 24 zu spielen ist, erklären wir euch hier.