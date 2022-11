Cristiano Ronaldo: Ferguson verhinderte Wechsel zu ManCity

Cristiano Ronaldo hätte 2021 auch bei Manchester City statt United landen können. Ein Gespräch mit Sir Alex Ferguson änderte seine Meinung offenbar.

Als Cristiano Ronaldo im Sommer 2021 vor dem Abschied bei Juventus Turin gestanden hatte, waren Gerüchte über einen Wechsel zu Manchester City aufgekommen. Substanzlos waren diese offenbar nicht.

"Ehrlich gesagt war es knapp", verriet Cristiano Ronaldo nun über einen damals im Raum stehenden Transfer zum Stadtrivalen von Manchester United. Stattdessen entschied sich der heute 37-jährige Portugiese für eine Rückkehr zu den Red Devils - offenbar auch dank seines einstigen Förderers Sir Alex Ferguson.

"Meine Geschichte mit Manchester United, das Herz, das Gefühl" hätten den Unterschied gemacht, sagte Cristiano Ronaldo in dem kontroversen Interview bei "TalkTV", dessen erster Teil am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. "Und auch Sir Alex Ferguson."

Er habe mit der Trainerlegende gesprochen. "Er hat zu mir gesagt: 'Es ist unmöglich für dich, zu Manchester City zu gehen.' Und da habe ich gesagt: 'Okay, Boss!'" Auch deswegen habe er die "Gewissensentscheidung" für ManUnited getroffen.

Dass er diese nicht mehr für sonderlich glücklich hält, hatten bereits vorab veröffentlichte Aussagen aus dem Interview erkennen lassen, in denen Cristiano Ronaldo seinen Arbeitgeber, dessen Verantwortliche und die jüngste Entwicklung scharf kritisiert hatte. Inzwischen gilt eine Trennung im Januar als wahrscheinlich.

Cristiano Ronaldo über junge Generation: "Alles ist einfach, sie leiden nicht"

Auch mit der heutigen Generation der jungen Spieler geht der WM-Fahrer in dem Interview hart ins Gericht. Während er selbst früher zu Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand & Co. aufgeschaut habe, sei der heutigen Generation vieles "egal". "Ich denke nicht, dass sie die erfahreneren Spieler nicht respektieren, aber sie leben in einer anderen Zeit. Ich weiß das von meinem Kind, das zwölf Jahre alt ist: Die Mentalität ist eine andere, der Hunger. Alles ist einfach, sie leiden nicht."

Das betreffe aber nicht nur die Jungprofis bei ManUnited, und außerdem könne man es ihnen nicht vorwerfen. "Das ist Teil der neuen Generation", so Cristiano Ronaldo. "Es sind die neuen Technologien, die sie ablenken."