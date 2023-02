Cristiano Ronaldo erneut in FIFA 23 abgewertet

Zum dritten Mal wurde Cristiano Ronaldo in FIFA 23 abgewertet. Das jüngste Downgrade betrifft viele Attribute.

Zweitschlechtestes Rating für CR7 in FIFA. kicker eSport

Nach seinem unrühmlichen Ende bei Manchester United blüht Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Klub wieder auf. Fünf Tore und zwei Vorlagen erzielte er für Al-Nasr nach vier Partien. Zuletzt bescherte ihm ein Viererpack gegen Al-Wehda eine Karte für das Team of the Week in FUT.

Trotz dieser Leistungen wurde Cristiano Ronaldo für den Karrieremodus in FIFA erneut abgewertet. Kurz nach seinem Ende bei Manchester United zog ihm EA SPORTS bereits einen Punkt seiner Gesamtbewertung ab. Im Januar nochmal einen Zähler abgenommen, erreicht sein Rating durch die jüngste Korrektur den Wert von vor 16 Jahren: 87.

Viele Attribute vom Downgrade betroffen

Die Punktabzüge bleiben moderat, aber dafür sind es einige. Einen Zähler weniger haben Flanken (77), Volleys (84), Ballkontrolle (86), Beschleunigung (75), Reaktionen (89), Schusskraft (92), Fernschüsse (87), Ruhe (93), das Stellungsspiel (92) und der Abschluss (90). Gar zwei Punkte sind es bei den Kurzpässen (76) und dem Dribbling (79).

Ronaldos neue Gesamtbewertung ist die zweitschlechteste seiner FIFA-Karriere. In seinem Debütjahr 2004 bekam er von EA eine 80 aufgestempelt, in FIFA 07 gab es eine 87. Unberührt bleibe jedoch die Werte im Spielmodus FIFA Ultimate Team. Das Rating beträgt hier weiterhin 90. Allerdings ist davon auszugehen, dass in EA SPORTS FC, dem Nachfolger von FIFA 23, erneut der Rotstift ausgepackt wird.