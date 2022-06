Cristiano Ronaldo bekennt sich zu Manchester United

Trotz der schwierigen ersten Saison zurück bei Manchester United und den nie endenden Transfergerüchten hat sich Cristiano Ronaldo zu den Red Devils und ihrem neuen Trainer Erik ten Hag bekannt.

Platz sechs, die niedrigste Punkteausbeute seit Jahren und die verpasste Qualifikation für die Champions League - das erste Jahr zurück bei Manchester United verlief auch für Cristiano Ronaldo alles andere als nach Plan. Dennoch bekannte sich der fünfmalige Ballon d'Or-Gewinner in einem Interview mit Vereinsmedien zu den Red Devils und setzte sich und dem Team direkt hohe Ziele für die kommende Saison.

Ich war glücklich, zurück bei dem Klub zu sein, der meine Karriere in neue Sphären gehoben hat. Cristiano Ronaldo

Er sei vor seinem ersten Spiel zurück im berühmten Old Trafford (4:1-Sieg gegen Newcastle) nervös gewesen, erzählte der 37-Jährige vom vielversprechenden Auftakt in die Saison, doch "es ist alles gut gegangen, ich habe zwei Tore geschossen und fand es schön". Auch sonst war er über die Rückkehr nach Manchester, wo er bereits vor seinem Wechsel zu Real Madrid von 2003 bis 2009 aktiv gewesen war, sehr erfreut. "Ich war glücklich, zurück bei dem Klub zu sein, der meine Karriere in neue Sphären gehoben hat", so CR7. "Es fühlt sich gut an, zurück zu sein und die Fans zu spüren. Ich war und bin nach wie vor sehr glücklich, hier zu sein", fügte er hinzu.

Ich glaube daran, dass Manchester United wieder dorthin zurückkehren wird, wo es hingehört. Cristiano Ronaldo

In seinem ersten Jahr zurück war der Portugiese auch direkt mit Abstand bester Torschütze der Red Devils, in 30 Ligaspielen traf er 18-mal. Zudem konnte er in sieben Spielen in der Champions League sechs Tore erzielen. Für das kommende Jahr setzte er sich und dem Team hohe Ziele: "Das Wichtigste für mich ist es, Spiele zu gewinnen und eine Trophäe nach Manchester zu bringen", so Cristiano Ronaldo. "Ich glaube daran, dass Manchester United wieder dorthin zurückkehren wird, wo es hingehört. Manchmal dauert das eine Weile, aber ich glaube fest daran."

"Wünsche ihm nur das Beste"

Nachdem CR7 in seiner ersten Zeit bei United nur unter einem einzigen Trainer spielte, dem legendären Sir Alex Ferguson, trifft er nun in seiner zweiten Saison bereits auf den dritten Coach: Als Nachfolger von Interimstrainer Ralf Rangnick übernimmt Erik ten Hag, der bislang die Geschicke bei Ajax Amsterdam geleitet hatte, bei den Red Devils - und unternimmt den nächsten Anlauf, den Traditionsverein zurück an die Spitze des englischen Fußballs zu führen.

"Ich weiß, dass er einen fantastischen Job mit Ajax geleistet hat und ein erfahrener Trainer ist", lobte der Portugiese den neuen Verantwortlichen und sprach dennoch auch gleich eine Warnung mit aus: "Man muss ihm Zeit geben, die Dinge so zu verändern, wie er es will."

"Jeder hier im Verein, Spieler und Fans, freut sich auf ihn", beschrieb Cristiano Ronaldo die Reaktion auf die Verpflichtung des Niederländers. "Ich wünsche ihm das Beste und hoffe, dass wir nächstes Jahr gemeinsam Titel gewinnen können." Erst mal ein Bekenntnis - und doch bleibt abzuwarten, ob CR7 und ten Hag den Rekordmeister tatsächlich gemeinsam zurück auf den Thron der Premier League führen können - einem Ort, an dem Stadtrivale Manchester City und Erzrivale Liverpool derzeit weit enteilt erscheinen.