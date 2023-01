Cristiano Ronaldo arbeitet wohl nicht mehr mit Berater Mendes zusammen

Lange Jahre waren Cristiano Ronaldo und Berater Jorge Mendes eng verbandelt. Nun soll die Zusammenarbeit beendet worden sein.

Seinem Berater schenkt man zur Hochzeit wohl eher keine griechische Insel, so wie Cristiano Ronaldo das 2015 für Jorge Mendes getan hat. Die beiden Portugiesen verbindet auch eine persönliche Freundschaft - zumindest war das einmal so.

Denn nun soll sich der nach Saudi-Arabien gewechselte CR7 mindestens beruflich vom Star-Agenten getrennt haben, der in der Szene schon seit Jahren zu den schillerndsten und mächtigsten Figuren zählt. Das berichtet unter anderem die portugiesische Zeitung "Publico".

"The Athletic" will zudem wissen, dass Cristiano Ronaldos Wechsel zu Al-Nasr bereits von dessen persönlichen Manager Ricardo Regufe abgewickelt worden sein soll. Denn auch an diesem nächsten sportlichen Kapitel sollen die Ansichten von Mendes und seinem bisher berühmtesten Klienten entscheidend auseinandergegangen sein.

Vom Wechseltheater entzweit?

Laut Publico sei durch die Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu wechseln, "definitiv das Ende der Partnerschaft Mendes/Ronaldo" erreicht gewesen. Zuvor hatte es dem fünfmaligen Weltfußballer nicht gefallen, dass er im vergangenen Sommer keinen neuen Arbeitgeber finden konnte, der in der aktuellen Saison in der Champions League spielt - mit Manchester United hatte er sich 2021/22 lediglich für die Europa League qualifizieren können.

Mendes wiederum soll sich daran gestört haben, dass Cristiano Ronaldo zum einen seine Grenzen in der ganzen Transfercausa nicht erkannt habe. Im Februar wird der einstige Ausnahmespieler bereits 38 Jahre alt. Zum anderen war Mendes angeblich auch nicht mit dessen aufsehenerregenden Interview mit dem Moderator Piers Morgan einverstanden gewesen, das während der WM in Katar schließlich zur wenig harmonischen Vertragsauflösung mit Manchester United führte.