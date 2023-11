Crespo soll bei Al-Ain auf Schreuder folgen

Hernan Crespo steht kurz vor einem Engagement als neuer Trainer von Al-Ain FC. Der frühere argentinische Torjäger habe bereits einen Vorvertrag unterschrieben und soll in den kommenden Tagen die Nachfolge von Alfred Schreuder antreten, teilte der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Mittwoch mit. Crespo arbeitete zuletzt für Al-Duhail SC in Katar. Schreuder, ehemaliger Hoffenheimer Coach, hatte zuvor trotz des zweiten Tabellenplatzes mit den Verantwortlichen von Al-Ain "einvernehmlich" entschieden, den Vertrag aufzulösen.