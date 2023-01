Miliks Freistoß sitzt: Juventus rettet sich spät gegen Cremonese

Mit ganz viel Glück hat die Serie Bestand: Auch im siebten Spiel in Serie ging Juventus Turin als Sieger vom Feld: Gegen Aufsteiger Cremonese brauchte es aber bis zur Nachspielzeit ehe Arkadiusz Milik entscheidend traf.

Das Momentum von sechs Siegen in Serie vor der WM-Pause wollte Juventus auch ins neue Kalenderjahr mitbringen. Gegen den noch sieglosen Aufsteiger Cremonese, der auf den verletzten Ex-Herthaner Ascacibar verzichten musste, vertraute Massimiliano Allegri größtenteils auf das, was auch vor der Pause funktioniert hatte. Drei Wechsel gab es aber doch: Soulé, McKennie und Miretti ersetzten Cuadrado, Rabiot und Kean.

Cremonese startet gut - Danilo rettet für Juve

Die Vorzeichen versprachen also eine klare Sache zugunsten von Juve, die Realität war dann aber eine andere: Cremonese kam besser aus der Kabine und hatte die ersten Möglichkeiten. Bremer konnte einen Abschluss von Okereke aber noch zur Ecke klären (2.)

Nach einer knappen Viertelstunde wurde es dann kurios: Soulé wollte einen weiten Ball auf Szczesny durchlassen, Linksverteidiger Valeri hatte dies aber gerochen. Also stieß er dazwischen und bugsierte die Kugel per Kopf über den Polen und zwang den zurückgeeilten Danilo zur Rettungsaktion per Fallrückzieher auf der Linie (16.).

Von der Alten Dame kam lange nichts, erst mit zunehmender Spieldauer wachte Juve etwas auf: Doulé aus dem rechten Halbfeld (20./23.) sowie Miretti aus dem linken (31.) näherten sich aus der Distanz langsam an.

Doppeltes Pfostenpech

Nach dem Seitenwechsel brachte Allegri mit Kean und Chiesa frischen Wind für die Offensive und das Duo schlug beinahe direkt zu: Nachdem Kean die Kugel am Strafraum festgemacht hatte, zog Chiesa ab, scheiterte aber am Außennetz (67.). Fast im direkten Gegenzug wurde es richtig brenzlig für die Bianconeri. Einen Querschläger verlängerte Valeri per Kopf in den Lauf von Dessers, der aus guter Position unglücklich am Pfosten scheiterte (69.).

Das tat wenig später auch der Mann, der für Dessers in die Partie kam. Afena-Gyan hatte sich davon gestohlen und überraschte Szczesny mit einem frechen Abschluss aus spitzem Winkel, doch der Pfosten stand erneut im Weg (85.).

Milik verhindert die Sensation

Cremonese war drauf und dran, für die große Sensation zu sorgen - da spielte Milik, der über die kompletten 90 Minuten abgemeldet war, den Stimmungskiller. Bei einem Freistoß aus 25 Metern stand die Mauer der Hausherren nicht gut, was der Pole eiskalt ausnutzte: Technisch hochwertig brachte der Stürmer den Standard direkt aufs Tor, Carnesecchi konnte nicht mehr abwehren (90. + 1). Den Rückstand konnte der Aufsteiger dann nicht mehr kontern, es blieb beim 1:0 aus Sicht der Bianconeri, Cremonese stand einmal mehr mit leeren Händen da.

Am kommenden Montag (18.30 Uhr) geht es für den Tabellenvorletzten dann ins absolute Kellerduell mit Schlusslicht Verona, während Juve bereits am Samstag (18.30 Uhr) Udinese Calcio empfängt.