Inter löst seine Pflichtaufgabe: Lautaro Martinez dreht das Spiel im Alleingang

Inter Mailand ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Samstagabend gaben sich die Nerazzurri keine Blöße und gewannen trotz eines Rückstands mit 2:1 beim nach wie vor sieglosen Tabellenletzten US Cremonese. Gosens war zu Spielbeginn einmal mehr nur Reservist, den Unterschied machte Lautaro Martinez.

Am Ende war es ein Erfolg, der in die Kategorie Arbeitssieg fiel. Aufgrund eines Traumtors von Okereke geriet Inter zwar früh ins Hintertreffen und musste den nächsten Rückschlag nach dem 0:1 gegen Empoli befürchten - im späteren Verlauf der Partie setzte sich die Klasse der Nerazzurri aber doch durch.

Erst traf Lautaro Martinez zehn Minuten nach dem Rückstand per Abstauber, nachdem Cremoneses Torwart Carnesecchi einen Dzeko-Schuss pariert hatte (21.) - dann stellte der Argentinier mit seinem zweiten Tor den Auswärtssieg sicher (65.).

Okereke trifft in den Winkel

Schon zu Beginn hatte Inter eine Menge Druck aufgebaut, trotz einer ganzen Reihe an Ecken aber nicht für Torgefahr sorgen können. Der Außenseiter hingegen erzielte durch einen Okereke-Schuss in den Winkel aus heiterem Himmel das 1:0 (11.) und schnupperte später beim Stand von 1:1 gar am zweiten Tor, doch Benassi scheiterte per Hacke an Inter-Torwart Onana (26.).

Die Gäste aus Mailand hatten mehr vom Spiel, blieben vor dem gegnerischen Tor aber zu inkonsequent. Dzeko (17.), Lautaro Martinez (27., 45.) und Gagliardini (35.) ließen noch vor der Pause gute Möglichkeiten aus. So blieb Cremonese im Spiel und war nach dem Seitenwechsel bei einem Pfostentreffer von Dimarco auch mit Fortuna im Bunde (47.), ehe Lautaro Martinez Mitte der zweiten Hälfte schließlich doch den Bann brach (65.).

In der restlichen Spielzeit legte Cremonese zwar den Vorwärtsgang ein, zu klaren Torchancen kam der Außenseiter allerdings nicht mehr. So siegte Inter am Ende verdient mit 2:1 und wurde seiner Favoritenstellung gerecht.