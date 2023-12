Cramer-Nachfolger gefunden: Pflanz wird Cheftrainer in Aalen

Der VfR Aalen hat kurz vor dem Jahresende seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Markus Pflanz wird ab sofort die Geschicke bei den Schwarz-Weißen leiten und das Ziel Nichtabstieg in Angriff nehmen.

Ein gebürtiger Fuldaer wird der neue Mann an der Seitenlinie des VfR Aalen. Markus Pflanz folgt damit auf den Anfang Dezember geschassten Tobias Cramer. Interimsweise hatte Petar Kosturkov für das Kellerduell gegen Hessen Kassel übernommen. Doch auch das ging verloren. Nun soll also Pflanz den VfR vor dem Abstieg bewahren.

Der 47-Jährige stand zuletzt bis zum Sommer 2023 unter der Regie von Bernd Hollerbach als Co-Trainer beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden unter Vertrag. Zuvor assisitierte er bereits zwei Jahre lang als Co-Trainer dem auch in Deutschland bekannten Alexander Blessin in Belgien beim KV Ostende.

"In der Ansprache direkt"

Michael Weißkopf, Präsidiumssprecher des VfR Aalen, erklärt in der Vereinsmeldung die Gründe für die Entscheidung, auf den 47-Jährigen zu bauen. "Mit Markus Pflanz gewinnen wir einen analytisch klaren und in der Ansprache direkten Trainer, der alle Gremien in unserem mehrstufigen Bewerbungs- und Auswahlverfahren überzeugt hat", so Weißkopf. Das Ziel Nichtabstieg soll dieser nun einfahren. Weißkopf weiter: "Mit ihm gemeinsam wollen wir den VfR wieder in die Erfolgsspur bringen".

In diese muss der VfR auch dringend abbiegen, denn über die Winterpause verweilen die Aalener auf Rang 15 und in den vergangenen neun Partien gelang nur ein Erfolg in der Liga. Dementsprechend hoch ist der Druck für den neuen Übungsleiter, die Erfolgslosigkeit aus den Köpfen zu bekommen. Bis zum 2. März hat Pflanz dafür Zeit, denn dann steigt der Restrundenauftakt in der heimischen Centus-Arena gegen den FSV Mainz 05 II.