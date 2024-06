Cramer: "Die Gelbe Wand ist international ein Synonym für das, was der BVB verkörpert"

Der Einzug ins Endspiel der Champions League 2024 hat Borussia Dortmund weltweit in den Blickpunkt gerückt. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer zieht eine zufriedene Bilanz - und schaut mit Vorfreude auf die Klub-WM 2025.

Am 6. Juni hat Borussia Dortmund im Business-Netzwerk LinkedIn eine imposante Zahl veröffentlicht: Der BVB gewann in der vergangenen Saison insgesamt 13 378 276 neue Follower hinzu. Dies hatte nicht nur mit Wembley zu tun. "Es gab ein kontinuierliches Wachstum über die Saison hinweg, das durch Wembley natürlich noch einmal beschleunigt wurde. Der Signal-Iduna-Park war ständig ausverkauft, unsere Mitgliederzahl hat die 200 000er-Marke geknackt, und im Merchandising hatten wir beispielsweise ein extrem erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. In meinen Augen", so Carsten Cramer im Interview der kicker-Montagsausgabe, "zeigt sich in dieser Entwicklung die Stärke des Vereins."

Der BVB hatte in London starke Präsenz auf der Straße gezeigt, für die Daheimgebliebenen gab es spektakuläre Videoclips. "Wir wollen Lust wecken, indem wir zeigen: Das Spiel steht im Mittelpunkt, aber drum herum passiert so viel mehr. Wir als Borussia Dortmund sind mehr als ein Fußballverein. Wir sind eine Gemeinschaft, ein Lebensgefühl. Wenn man schon im Champions-League-Finale dabei sein kann, dann wollen wir daraus ein tolles Erlebnis machen, das über die 90 Minuten des Spiels hinausgeht", erklärt Cramer. "Deshalb", so der 55-Jährige, "war es uns wichtig, in London eine schwarz-gelbe Botschaft zu platzieren, die in die Welt ausstrahlt. Und wenn ich mir die Bilder im Nachhinein anschaue, dann war das schon besonders …"

Deutlich über 60 000 Borussen waren laut dem BVB-Geschäftsführer vor Ort, von denen mehr als die Hälfte kein Ticket besaß. Für die gab es ein Public Viewing im Hyde Park, auch zahlreiche Londoner Pubs wurden bevölkert.

Die schwarz-gelben Anhänger hatten bereits im Halbfinale in Paris imposante Bilder kreiert, sodass die Gelbe Wand gewissermaßen auf Europa-Tour ging. "Es wäre sicher angemessen, wenn unsere Fans eine eigene Rückennummer bekommen würden. Die emotionale Kraft, die vom BVB ausgeht, hat viel mit unseren Anhängern zu tun. Die Gelbe Wand", findet Cramer, "ist international ein Synonym für das, was Borussia Dortmund verkörpert. Ich sehe die Fans daher als wesentlichen Bestandteil unseres Kaders an."

Die Fans und die Gelbe Wand genießen höchste Wertschätzung. Genauso wie BVB-Ikone Marco Reus, der Dortmund in diesem Sommer verlassen hat. "Marco war eines der markantesten Dortmunder Gesichter. Sein Abgang tut daher erst einmal sehr weh. Und wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass er nur schwer zu ersetzen sein wird, weil er in den vergangenen zehn Jahren stets der beliebteste BVB-Spieler war. Er wird uns als Gesicht und als Sympathieträger fehlen", ist sich Cramer sicher.

Art der Zusammenarbeit mit Reus noch offen

Nach dem Ende der sportlichen Karriere von Reus werden Spieler und Verein wieder zusammenarbeiten, wie genau, ist aber noch nicht definiert. Weltweit haben lediglich acht Spieler mehr Social-Media-Follower als Reus. Es wird spannend sein zu sehen, ob und wie der BVB dessen Fans halten wird. Cramer: "Seine und unsere Follower haben aufgrund unserer langen gemeinsamen Vergangenheit eine hohe Schnittmenge. Weder Marco noch wir werden daher Fans verlieren. Zumal wir weiter Doppelpässe mit ihm in den sozialen Medien spielen werden."

Im Interview der Montagsausgabe des kicker (ab Sonntagabend, 22 Uhr, auch digital abrufbar als eMagazine) spricht Cramer außerdem über Final-Gegner Real und weltweit über 100 Watchpartys, seine Erwartungen an die EM und die Chancen der Klub-WM 2025.