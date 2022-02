Alba Berlin gewinnt BBL-Pokal und ist alleiniger Rekordtitelträger

Alba Berlin hat in eigener Halle das BBL-Pokalfinale gewonnen. Gegen die Hakro Merlins Crailsheim fuhren die Hauptstädter einen 86:76-Sieg ein - und schafften damit Historisches.

Der deutsche Meister hat zum elften Mal den Pokal gewonnen und krönte sich damit in eigener Halle zum Rekord-Sieger in diesem Wettbewerb. Zuvor hatten sich die Berliner die Bestmarke mit Bayer Leverkusen geteilt (jeweils zehn Siege), nun feierten die Albatrosse ihren elften Triumph. Bester Werfer bei den Berlinern war Maodo Lo mit 20 Punkten. Bei den Merlins kam T.J. Shorts auf starke 30 Zähler.

Die Berliner mussten für den 86:76-Sieg allerdings ein großes Stück Arbeit leisten. Zur Pause lag Alba 39:43 in Rückstand, ging erst im dritten Viertel erstmals in Führung - und machte es trotz zwischenzeitlich komfortablen Vorsprungs in der Schlussphase nochmal spannend. "Wir hatten das Spiel schon ein paar Mal in der Hand, haben es aber wieder hergeben", sagte Berlins Nationalspieler Johannes Thiemann bei "MagentaSport". "Es war so tough, man hat kurzzeitig auch mal wirklich nachgedacht, ob das was wird. Aber wir haben einen guten Job gemacht."

Für Albas Head Coach Israel Gonzalez - Nachfolger des spanischen Erfolgstrainers Aito - markiert der Pokalsieg zugleich den ersten Titel mit den Berlinern. "Wir haben in der Saison noch viel vor, da gibt der Titel Rückenwind", so Thiemann.

Im Halbfinale hatte sich Alba am Samstag gegen die Niners Chemnitz mit 91:81 durchgesetzt, Crailsheim hatte die Löwen Braunschweig mit 85:71 besiegt. Titelverteidiger Bayern München war im Viertelfinale an Chemnitz gescheitert.