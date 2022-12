Crailsheim entlässt Gleim - Markovic übernimmt

Die Hakro Merlins Crailsheim haben einen Wechsel auf der Trainerposition vorgenommen.

Platz 14 in der BBL-Tabelle, dazu noch im FIBA Europe Cup vertreten - und dennoch haben die Hakro Merlins Crailsheim einen Trainerwechsel vorgenommen. Wie die Baden-Württemberger am Donnerstag meldeten, ist Sebastian Gleim nicht mehr länger im Amt. Dafür übernimmt der bisherige Assistenztrainer Nikola Markovic die vakanten Aufgaben in Crailsheim.

Der Schritt sei dem Klub "keinesfalls leicht gefallen" und wurde "unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation" vollzogen.

Pokalfinalist 2022

Der 38-jährige Gleim hatte nach zuvor zwei Jahren bei den Fraport Skyliners 2021 in Crailsheim übernommen und ins Pokalfinale geführt, das gegen Alba Berlin verloren wurde.