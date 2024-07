CR7 und Mbappé: Generationen-Duell mit speziellem Fan-Faktor

Wenn am Freitag Frankreich und Portugal aufeinandertreffen, dann ist eine Sache klar: Ein Superstar wird auf jeden Fall die Segel streichen.

Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé? Wessen EM-Traum platzt am Freitagabend im Hamburger Volksparkstadion? Mbappé ist in Frankreich dieser Tage so etwas wie die Nase der Nation, seit seinem Nasenbeinbruch im Auftaktspiel gegen Österreich (1:0) dreht sich enorm viel um das Riechorgan des 25-Jährigen. Wie sehr behindert Mbappé die Verletzung oder die notwendige Maske, die er zum Schutz tragen muss? Der Sommerneuzugang von Real Madrid machte keinen Hehl daraus, dass die Maske für ihn der absolute Horror sei.

Fakt ist: Die Franzosen verlassen sich bei der EM bislang auf ihre Defensive und sind mit eher biederem Fußball bis ins Viertelfinale gekommen. Dort bekommen sie es nun mit Portugiesen zu tun, die bei dem Turnier zwar wechselhaft aufgetreten sind, aber mit dem Glücksgefühl eines kurios gewonnen Elfmeterschießens gegen Slowenien (3:0) antreten werden. Dennoch: Frankreich ist favorisiert, auch wegen Mbappé, der Cristiano Ronaldo einst als "Inspiration" betrachtete und als Kind Poster des 14 Jahre älteren portugiesischen Superstars in seinem Zimmer hatte.

Inzwischen ist aber der bald 40-Jährige Cristiano Ronaldo begeistert von Mbappé, bezeichnete diesen als "Gegenwart und Zukunft des Weltfußballs. Er ist ein fantastischer Spieler, sehr schnell und ihm gehören die nächsten Jahre". Ohnehin scheint CR7 Sympathien für Mbappé zu hegen. Nachdem dieser nach seinem Wechsel zu den Königlichen Fotos von sich als kleinem Jungen im Real-Outfit in den Sozialen Medien - auch ein Schnappschuss von ihm mit Cristiano Ronaldo war dabei - gepostet hatte, schrieb der Portugiese in den Kommentaren: "Jetzt bin ich dran, dir zuzuschauen. Ich freue mich zu sehen, wie du das Bernabeu erstrahlen lässt."

Geht es nach Cristiano Ronaldo, soll Mbappé den Hamburger Volkspark am Freitag aber nicht zum Erstrahlen bringen, denn im Hier und Jetzt will CR7 noch einmal die Geschichte von 2016 wiederholen. Damals war Portugal in einem hochspannenden Finale gegen Frankreich (1:0 n.V.) Europameister geworden - es ist der bislang einzige große Titel der Selecao.

"Sie sind einer der Favoriten auf den Titel", sagte EM-Rekordspieler Ronaldo (29 Spiele und 14 Tore bei Europameisterschaften) über Frankreich, "aber wir ziehen in den Krieg." CR7 treibt der unbedingte Wille auf Erfolg weiter an, auch deshalb kann der Angreifer von Al-Nassr in Saudi-Arabien noch immer mit den Jungen mithalten. Doch auch ihm ist klar, dass die Zeit unerbittlich weiterläuft. "Es ist ohne Zweifel meine letzte EM", sagte CR7 nach dem Viertelfinaleinzug.