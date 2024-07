CR7: Leiser EM-Abgang und die offene Zukunftsfrage

Wortlos verschwand Cristiano Ronaldo von der EM-Bühne: War es das für den 39-Jährigen in der portugiesischen Nationalmannschaft?

Eine letzte Frage noch gestattete der Medienofficer, nachdem Ruben Dias als letzter verbliebener Spieler Portugals in den Katakomben 1:56 Minuten lang über das Ausscheiden bei der EM referiert hatte. Doch dann war das Gespräch innerhalb von Sekunden beendet: Ein Journalist unternahm den Versuch, den sportlichen Einfluss von Cristiano Ronaldo zu thematisieren, ehe der Innenverteidiger von Manchester City ihn unterbrach („Gibt es noch andere Fragen?“) - und damit das Podium im Hamburger Volksparkstadion auch schon wieder verließ.

Dias verschwand um 0:31 Uhr in die bereits angebrochene Nacht, schnurstracks Richtung Ausgang und zum portugiesischen Mannschaftsbus, in dem längst schon jener Mann Platz genommen hatte, um den sich immer noch vieles, wenn nicht gar alles, bei den Portugiesen dreht: CR7. Der 39-Jährige war einer der ersten Insassen, die man von außen trotz runtergedimmtem Licht in dem Fahrzeug erkennen konnte. Es war ein leiser Abgang Ronaldos von der EM-Bühne, ohne Interviews und durch die Hintertür - und einmal mehr bei diesem Turnier eben nahezu ohne Einfluss auf dem Platz, um die Frage des Reporters zumindest nicht völlig unbeantwortet zu lassen.

Ronaldo-Auswechslung kam nicht infrage

Außer bei seinem verwandelten Elfmeter im Shootout hielt sich der Wert für seine Mannschaft auch am Freitagabend wieder arg in Grenzen. Über die gesamten 120 Minuten forderte er Bälle, startete in die Tiefe, wartete auf Flanken - doch entweder wurde Ronaldo von seinen Mitspielern nicht gefunden, agierte er äußerst unglücklich (etwa als er den Ball aus kurzer Distanz über das französische Tor jagte, 3. Minute der Verlängerung) oder brachten seine Standardsituationen mal so gar nichts ein. In manchem Zweikampf mit einem Mann von internationalem Topformat wie William Saliba wirkte er schlicht chancenlos.

Doch eine Auswechslung des Kapitäns und 212-maligem Nationalspielers kam für Coach Roberto Martinez - trotz aller offensichtlichen Eindrücke, trotz mehrerer Alternativen wie etwa PSG-Angreifer Goncalo Ramos (14 Länderspiele, 8 Tore) oder Liverpool-Profi Diogo Jota auf der Bank und wie auch schon im Achtelfinale samt Verlängerung gegen Slowenien - nicht infrage. Und für den einstigen Stürmerstar wohl sowieso nicht - während auf anderer Seite bei den Franzosen selbst Kylian Mbappé noch vor dem Elfmeterschießen vorzeitig Platz machte.

Martinez zur Zukunft von CR7: "Noch zu frisch"

Dass Ronaldo nun erstmals ohne eigenen Treffer blieb in fünf Partien und fast 500 Spielminuten, war also eine irgendwie bezeichnende Fußnote für seine Leistungen bei dieser EM, die nach eigener Auskunft seine letzte gewesen ist.

Ob das EM-Aus auch gleichbedeutend mit dem Ende seiner Nationalmannschaftskarriere ist, scheint dann offenbar aber noch mal eine andere Frage - die zumindest sein Trainer nun noch nicht zu beantworten vermochte: "Wir haben gerade erst das Spiel beendet, alles ist noch zu frisch", erklärte Martinez, angesprochen auf die Zukunft von CR7: "Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine individuellen Entscheidungen."

Auch Pepe weicht Fragen nach dem Karriereende aus

Bei der WM 2026 wäre der Angreifer 41 Jahre alt. Dass das jedenfalls nicht unmöglich erscheint, demonstrierte am Freitagabend sein Mitspieler Pepe, der in diesem Alter ebenfalls durchspielte - und von einem Karriereende auch erst einmal nichts wissen wollte: "Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über einen sicheren Abschied aus der Nationalmannschaft zu sprechen. Ich werde später die Gelegenheit dazu haben."

Der portugiesische Innenverteidiger hatte im Anschluss an das Elfmeterschießen geweint, in Ronaldos Armen. Beim Angreifer von Al-Nassr flossen diesmal keine Tränen. Vielleicht war es für ihn noch nicht an der Zeit, um emotional Abschied zu nehmen...